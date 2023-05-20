Зеленський зустрівся із канцлером Німеччини Шольцом: говорили про українську формулу миру
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський на полях саміту G7 зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Йшлося про реалізацію української формули миру, передає УНН.
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"Провів зустріч із Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Обговорили перші результати візиту до Німеччини. Подякував за потужну оборонну допомогу, яку Україна отримає від Німеччини. Важливо реалізувати пункти української формули миру", - повідомив Зеленський у Telegram.
Лідери України та Німеччини також "скоординували позиції напередодні засідання саміту "Групи семи".
Раніше
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський на полях саміту G7 у Японії проведе двосторонні зустрічі з кількома главами держав та урядів, зокрема з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.