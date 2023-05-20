Зеленский встретился с канцлером Германии Шольцом: говорили об украинской формуле мира

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"Провел встречу с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом. Обсудили первые результаты визита в Германию. Поблагодарил за мощную оборонную помощь, которую Украина получит от Германии. Важно реализовать пункты украинской формулы мира", - сообщил Зеленский в Telegram.

Лидеры Украины и Германии также "скоординировали позиции накануне заседания саммита "Группы семи".

Ранее

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита G7 в Японии проведет двусторонние встречи с несколькими главами государств и правительств, в частности с канцлером Германии Олафом Шольцом.