Зеленський на полях саміту G7 проведе зустріч з Шольцом - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський на полях саміту G7 у Японії проведе двосторонні зустрічі з кількома главами держав та урядів, зокрема з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, повідомляє tagesschau, пише УНН.
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"Президент України Володимир Зеленський на полях саміту G7 у Хіросімі перебуває для двосторонніх зустрічей з кількома главами держав та урядів, зокрема з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Еммануелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком та прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді", - ідеться у повідомленні з посиланням на уряди залучених країн.
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Повідомлялося, що Зеленський у Японії зустрівся з прем'єрами Італії, Великої Британії, Індії, президентом Франції, а також головою Євроради.