Зеленский на полях саммита G7 проведет встречу с Шольцом - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита G7 в Хиросиме проведет двусторонние встречи с несколькими главами государств и правительств, в частности с канцлером Германии Олафом Шольцом, сообщает tagesschau, пишет УНН.
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"Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита G7 в Хиросиме находится для двусторонних встреч с несколькими главами государств и правительств, в частности с канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и премьер-министром Индии Нарендрой Моди", - говорится в сообщении со ссылкой на правительства привлеченных стран.
Напомним
Сообщалось, что Зеленский в Японии встретился с премьерами Италии, Великобритании, Индии, президентом Франции, а также председателем Евросовета.