Зеленский на полях саммита G7 проведет встречу с Шольцом - СМИ

Детали

"Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита G7 в Хиросиме находится для двусторонних встреч с несколькими главами государств и правительств, в частности с канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и премьер-министром Индии Нарендрой Моди", - говорится в сообщении со ссылкой на правительства привлеченных стран.

Напомним

Сообщалось, что Зеленский в Японии встретился с премьерами Италии, Великобритании, Индии, президентом Франции, а также председателем Евросовета.