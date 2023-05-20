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Зеленский на полях саммита G7 проведет встречу с Шольцом - СМИ

Зеленский на полях саммита G7 проведет встречу с Шольцом - СМИ

Киев • УНН

 • 782120 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита G7 в Хиросиме проведет двусторонние встречи с несколькими главами государств и правительств, в частности с канцлером Германии Олафом Шольцом, сообщает tagesschau, пишет УНН.

Детали

"Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита G7 в Хиросиме находится для двусторонних встреч с несколькими главами государств и правительств, в частности с канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и премьер-министром Индии Нарендрой Моди", - говорится в сообщении со ссылкой на правительства привлеченных стран.

Напомним

Сообщалось, что Зеленский в Японии встретился с премьерами Италии, Великобритании, Индии, президентом Франции, а также председателем Евросовета.

Украинские Национальные Новости

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