Зеленский на полях саммита G7 встретился с Трюдо: обсудили разминирование территорий и тренировочную миссию для украинских защитников
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Находясь с рабочим визитом в Японии для участия в саммите "Группы семи", Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Стороны обсудили в том числе и вопросы разминирования территорий и тренировочных миссий для украинских военных. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис Президента Украины.
Детали
Как отмечается, лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, уделив особое внимание дальнейшему взаимодействию в сфере безопасности и обороны.
"Высоко ценю то, что дружественная Канада является одним из лидеров поддержки Украины в противостоянии российской агрессии. Но сейчас – критический момент для нас и для всего мира, и Украина нуждается в усилении помощи", – подчеркнул Зеленский.
Глава государства также высоко оценил помощь, которую оказывает Канада для разминирования территорий, освобожденных от российских оккупантов.
"Хочу поблагодарить вас за практическую помощь в разминировании и за оперативную обработку вашим правительством и канадскими производителями наших запросов", – отметил Президент.
Сообщается, что на встрече речь шла и об обучении украинских младших офицеров в рамках канадской тренировочной миссии UNIFIER.
Кроме того, Владимир Зеленский подчеркнул важность реализации всех пунктов украинской формулы мира и санкционного давления на россию.
Отдельно Президент Украины остановился на вопросе евроатлантической интеграции Украины. Он отметил, что на Вильнюсском саммите НАТО в июле должны быть приняты конкретные решения о членстве государства в Альянсе и даны четкие сигналы, что Украина станет членом НАТО.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита G7 встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. Речь шла о реализации украинской формулы мира.