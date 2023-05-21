Зеленський на саміті G7: "Петріоти" в руках українців показали, на що здатна демократія
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський на виступі сесії саміту "Групи семи" заявив, що "Петріоти" в руках українців показали, на що здатна демократія, передає УНН.
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"Багато років ми чули, ніби росія може безкарно атакувати будь-яку країну гіперзвуковими ракетами, яких ніби не збити. росія хотіла, щоб ми злякались і в певний момент зрадили свої цінності. Що ж, із цим покінчено. "Петріоти" в руках українців показали, на що здатна демократія.
Ми з вами разом довели, що питання не в тому, скільки ракет є в нашого спільного ворога, а в тому, скільки систем ППО є в нас. "Петріоти", "Айріс-Т", "Насамси", "Кроталі", "Самп-Т" – вони дають захист життя у наших містах і цим створюють глобальний бренд безпеки для демократії.
Коли таких систем ППО в Україні буде достатньо для того, щоб захистити всі наші міста, світ бачитиме, який повітряний щит здатна створити демократія. Ми вирішуємо, якою буде безпека неба, а не наш ворог", - наголосив Зеленський.
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Президент України також подякував партнерам за рішення про тренування українських пілотів на сучасних винищувачах.
"Повітряний щит може бути повноцінним лише тоді, коли наземні системи ППО доповнюються сучасними літаками у повітрі. Зараз ми виходимо на шлях усунення розриву в можливостях", - підкреслив Глава держави.
Він додав, що коли в українському небі з’являться літаки F-16, це матиме значення не лише для України - це буде історичний момент для всієї архітектури безпеки у Європі та світі.
Нагадаємо
Перебуваючи з робочим візитом у Японії для участі в саміті "Групи семи", Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
Сторони обговорили зокрема й питання розмінування територій та тренувальних місій для українських військових.