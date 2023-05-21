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Зеленський на саміті G7: "Петріоти" в руках українців показали, на що здатна демократія

Зеленський на саміті G7: "Петріоти" в руках українців показали, на що здатна демократія

Київ • УНН

 • 800431 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський на виступі сесії саміту "Групи семи" заявив, що "Петріоти" в руках українців показали, на що здатна демократія, передає УНН.

Цитата

"Багато років ми чули, ніби росія може безкарно атакувати будь-яку країну гіперзвуковими ракетами, яких ніби не збити. росія хотіла, щоб ми злякались і в певний момент зрадили свої цінності. Що ж, із цим покінчено. "Петріоти" в руках українців показали, на що здатна демократія.

Ми з вами разом довели, що питання не в тому, скільки ракет є в нашого спільного ворога, а в тому, скільки систем ППО є в нас. "Петріоти", "Айріс-Т", "Насамси", "Кроталі", "Самп-Т" – вони дають захист життя у наших містах і цим створюють глобальний бренд безпеки для демократії.

Коли таких систем ППО в Україні буде достатньо для того, щоб захистити всі наші міста, світ бачитиме, який повітряний щит здатна створити демократія. Ми вирішуємо, якою буде безпека неба, а не наш ворог", - наголосив Зеленський.

Деталі

Президент України також подякував партнерам за рішення про тренування українських пілотів на сучасних винищувачах.

"Повітряний щит може бути повноцінним лише тоді, коли наземні системи ППО доповнюються сучасними літаками у повітрі. Зараз ми виходимо на шлях усунення розриву в можливостях", - підкреслив Глава держави.

Він додав, що коли в українському небі з’являться літаки F-16, це матиме значення не лише для України - це буде історичний момент для всієї архітектури безпеки у Європі та світі.

Нагадаємо

Перебуваючи з робочим візитом у Японії для участі в саміті "Групи семи", Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Сторони обговорили зокрема й питання розмінування територій та тренувальних місій для українських військових.

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