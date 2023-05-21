Встреча Зеленского и Байдена закончилась объявлением о новом пакете помощи от США: что он включает
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. После встречи президента США Джо Байдена с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Японии Министерство обороны США сегодня объявило о дополнительной помощи в области безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны. Об этом говорится в сообщении Белого дома, передает УНН.
По сообщению Белого дома, помощь включает в себя дополнительные боеприпасы для предоставленных США HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и критически важные вспомогательные средства на сумму до 375 миллионов долларов.
Пакет включает в себя:
• дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
• 155-мм и 105-мм артиллерийские выстрелы;
• ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
• противотанковые комплексы Javelin и АТ-4;
• боеприпасы реактивных систем с лазерным наведением;
• подрывные боеприпасы;
• системы бронированных мостов;
• бронированные медицинские автомобили;
• грузовые автомобили и прицепы для перевозки тяжелого оборудования;
• оборудование материально-технического обеспечения;
• тепловизионные системы;
• запасные части и другое полевое оборудование.
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«Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности», - говорится в сообщении.
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