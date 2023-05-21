Встреча Зеленского и Байдена закончилась объявлением о новом пакете помощи от США: что он включает

По сообщению Белого дома, помощь включает в себя дополнительные боеприпасы для предоставленных США HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и критически важные вспомогательные средства на сумму до 375 миллионов долларов.

Пакет включает в себя:

• дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

• 155-мм и 105-мм артиллерийские выстрелы;

• ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

• противотанковые комплексы Javelin и АТ-4;

• боеприпасы реактивных систем с лазерным наведением;

• подрывные боеприпасы;

• системы бронированных мостов;

• бронированные медицинские автомобили;

• грузовые автомобили и прицепы для перевозки тяжелого оборудования;

• оборудование материально-технического обеспечения;

• тепловизионные системы;

• запасные части и другое полевое оборудование.

Цитата

«Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности», - говорится в сообщении.

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