Президент Зеленский провел встречу с президентом Кореи
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. В рамках рабочего визита в Японию для участия в саммите «Группы семи» Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Республики Корея Юн Сок Йолем, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Зеленского.
Глава Украинского государства проинформировал собеседника о ситуации на фронте и ходе отражения полномасштабной агрессии Российской Федерации.
Президент Украины выразил благодарность Республике Корея за гуманитарную и нелетальную помощь нашему государству, в частности за предоставление машин для разминирования и защитного снаряжения.
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«Спасибо за гуманитарную и нелетальную помощь нашему государству, в частности за предоставление машин для разминирования территорий и защитного снаряжения», - заявил Зеленский.
Владимир Зеленский выразил надежду на продолжение сотрудничества.
Обсудили визит украинской делегации в Республику Корея, который состоялся недавно.
Глава Украинского государства отметил высокий уровень организации визита и поблагодарил за внимание к проектам, которые представила первая леди Украины.
Стороны подтвердили договоренности, достигнутые во время пребывания украинской делегации в Республике Корея, и договорились об обмене визитами делегаций.
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