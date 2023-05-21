Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги на суму 375 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. США надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 375 млн доларів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.
Цитата
«У межах участі в саміті G7 у Хіросімі зустрівся з Президентом Сполучених Штатів Америки. Подякував за потужну фінансову допомогу з боку, яка складає загалом 37 млрд доларів, та за новий оголошений Президентом Байденом пакет військової допомоги на суму 375 млн доларів», - йдеться у повідомленні Зеленського у Twitter.
Зеленський також відзначив рішення Байдена підтримати міжнародну авіаційну коаліцію.
«Обговорили подальшу взаємодію для посилення оборонних спроможностей нашої держави, реалізацію української формули миру і проектів реконструкції та відбудови. Окремо зупинився на питанні євроатлантичної інтеграції, підготовці до Вільнюського саміту НАТО та важливості отримання гарантій безпеки для до моменту вступу нашої країни до НАТО», - написав Президент України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зустріч Зеленського та Байдена завершилась оголошенням про новий пакет допомоги від США: що він включає