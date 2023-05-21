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13 марта, 19:26 • 49105 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 105031 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 107850 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 108007 просмотра

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13 марта, 13:25 • 101874 просмотра

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13 марта, 10:29 • 95822 просмотра

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13 марта, 06:36 • 110422 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи на сумму 375 млн долларов

Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи на сумму 375 млн долларов

Киев • УНН

 • 633418 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. США предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 375 млн долларов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Цитата

«В рамках участия в саммите G7 в Хиросиме встретился с Президентом Соединенных Штатов Америки. Поблагодарил за мощную финансовую помощь со стороны, которая составляет в целом 37 млрд долларов, и за новый объявленный Президентом Байденом пакет военной помощи на сумму 375 млн долларов», - говорится в сообщении Зеленского в Twitter.

Зеленский также отметил решение Байдена поддержать международную авиационную коалицию.

«Обсудили дальнейшее взаимодействие для усиления оборонных возможностей нашего государства, реализацию украинской формулы мира и проектов реконструкции и восстановления. Отдельно остановился на вопросе евроатлантической интеграции, подготовке к Вильнюсскому саммиту НАТО и важности получения гарантий безопасности для до момента вступления нашей страны в НАТО», - написал Президент Украины.

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