Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи на сумму 375 млн долларов

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«В рамках участия в саммите G7 в Хиросиме встретился с Президентом Соединенных Штатов Америки. Поблагодарил за мощную финансовую помощь со стороны, которая составляет в целом 37 млрд долларов, и за новый объявленный Президентом Байденом пакет военной помощи на сумму 375 млн долларов», - говорится в сообщении Зеленского в Twitter.

Зеленский также отметил решение Байдена поддержать международную авиационную коалицию.

«Обсудили дальнейшее взаимодействие для усиления оборонных возможностей нашего государства, реализацию украинской формулы мира и проектов реконструкции и восстановления. Отдельно остановился на вопросе евроатлантической интеграции, подготовке к Вильнюсскому саммиту НАТО и важности получения гарантий безопасности для до момента вступления нашей страны в НАТО», - написал Президент Украины.

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