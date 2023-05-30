Зеленський закликав Південну Корею надати Україні системи ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Південна Корея надасть Україні оборонну військову техніку, таку як зенітні системи. Про це він сказав в інтерв’ю Chosun Ilbo, передає УНН.
Зеленський зазначив, що в Україні усвідомлюють, що існують обмеження щодо підтримки озброєнь.
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"Однак я вважаю, що корейські принципи не повинні застосовуватися до оборонних систем і обладнання для захисту енергосистем (що Корея поки що не підтримує). Зенітні комплекси - це суто оборонна техніка, а не зброя. Для відбудови України має бути "щит неба". Ми щиро сподіваємося, що Корея підтримає нас у цій сфері", - сказав Зеленський.
"Окрім того, є система раннього попередження, яка попереджає про російські авіаудари", - зазначив Президент, додавши, що тут також може допомогти Південна Корея.
Довідково
До складу військ ППО входять з'єднання, частини та підрозділи: зенітно-ракетних військ, зенітно-артилерійських військ, радіотехнічних військ.
Доповнення
Раніше The Wall Street Journal повідомляло, що Південна Корея планує конфіденційно передати Україні сотні артилерійських снарядів, що дозволить посилити ефективність контрнаступу проти російських окупантів.