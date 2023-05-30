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Зеленский призвал Южную Корею предоставить Украине системы ПВО

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Южная Корея предоставит Украине оборонную военную технику, такую как зенитные системы. Об этом он сказал в интервью Chosun Ilbo, передает УНН.

Зеленский отметил, что в Украине осознают, что существуют ограничения по поддержке вооружений.

Цитата

"Однако я считаю, что корейские принципы не должны применяться к оборонным системам и оборудованию для защиты энергосистем (что Корея пока не поддерживает). Зенитные комплексы - это сугубо оборонительная техника, а не оружие. Для восстановления Украины должен быть "щит неба". Мы искренне надеемся, что Корея поддержит нас в этой сфере", - сказал Зеленский.

"Кроме того, есть система раннего предупреждения, которая предупреждает о российских авиаударах", - отметил Президент, добавив, что здесь также может помочь Южная Корея.

Справочно

В состав войск ПВО входят соединения, части и подразделения: зенитно-ракетные войска, зенитно-артиллерийские войска, радиотехнические войска.

Дополнение

Ранее The Wall Street Journal сообщало, что Южная Корея планирует конфиденциально передать Украине сотни артиллерийских снарядов, что позволит усилить эффективность контрнаступления против российских оккупантов.

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