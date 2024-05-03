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Кулеба обговорив з Кемероном прискорення з ППО для України та просування із питанням заморожених активів рф

Кулеба обговорив з Кемероном прискорення з ППО для України та просування із питанням заморожених активів рф

Київ • УНН

 • 45914 перегляди

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з британським колегою Девідом Кемероном у Києві, щоб обговорити прискорення військової допомоги, особливо у сфері протиповітряної оборони, використання заморожених російських активів на користь України та підготовку до майбутніх міжнародних заходів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з британським колегою Девідом Кемероном у Києві, щоб обговорити прискорення військової допомоги, особливо ППО, використання заморожених російських активів на користь України. Про це міністр повідомив у п'ятницю, пише УНН.

Чудово вітати Девіда Кемерона у Києві, щоб зосередитися на прискоренні військової допомоги Україні, зокрема протиповітряної оборони, а також нашій спільній підготовці до майбутніх міжнародних подій

- написав Кулеба у X.

Зі слів голови МЗС, сторони "також зосередилися на наступних кроках, які дозволять використати заморожені російські активи на користь України".

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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