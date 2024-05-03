Кулеба обсудил с Кэмероном ускорение с ПВО для Украины и продвижение по вопросу замороженных активов рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
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Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

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"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
  •  119488 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

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Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
  •  112988 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  107327 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  126097 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  124912 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119305 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115133 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

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"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101966 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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Кулеба обсудил с Кэмероном ускорение с ПВО для Украины и продвижение по вопросу замороженных активов рф

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с британским коллегой Дэвидом Кэмероном в Киеве, чтобы обсудить ускорение военной помощи, особенно в сфере противовоздушной обороны, использование замороженных российских активов в пользу Украины и подготовку к будущим международным мероприятиям.

Война •   •  1529 просмотра
Кулеба обсудил с Кэмероном ускорение с ПВО для Украины и продвижение по вопросу замороженных активов рф

Кабмин работает над созданием Центра правительства - Немчинов

Кабинет Министров работает над законопроектом о создании Центра правительства, который будет отвечать за качественную подготовку документов и консолидирует функции, которые сейчас выполняют четыре регуляторных министерства.

политика •   •  2066 просмотра
Кабмин работает над созданием Центра правительства - Немчинов

Павлюк о ситуации возле Часового Яра: "Делаем все возможное, чтобы остановить российский план"

Украинские войска делают все возможное, чтобы остановить наступление россиян на Часов Яр в Донецкой области, но враг имеет значительное преимущество в артиллерии и авиации.

Война •   •  2990 просмотра
Павлюк о ситуации возле Часового Яра: "Делаем все возможное, чтобы остановить российский план"

"Проблемы с изготовлением ракет": Евлаш рассказал, почему снизилась интенсивность применения "Калибров"

россияне начали использовать меньше ракет "Калибр" для ударов по Украине, вероятно, из-за проблем с их производством, вызванных санкциями.

Война •   •  2913 просмотра
"Проблемы с изготовлением ракет": Евлаш рассказал, почему снизилась интенсивность применения "Калибров"

Украинка пыталась ввезти из Польши смартфонов на сумму более миллиона гривен

Жительница Львовщины пыталась ввезти в Украину из Польши 200 незадекларированных смартфонов на сумму 1,25 млн грн.

Криминал и ЧП •   •  3078 просмотра
Украинка пыталась ввезти из Польши смартфонов на сумму более миллиона гривен

Зеленский назначил Тюрина новым главой Хмельницкой ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Тюрина новым председателем Хмельницкой областной государственной администрации.

политика •   •  4420 просмотра
Зеленский назначил Тюрина новым главой Хмельницкой ОГА

Командующий Сухопутных войск подтвердил планы россиян по захвату Харькова и Сум

Россия имеет планы захватить Харьков или Сумы, но Украина не уверена в серьезности этих планов и способности россии реализовать их нынешними силами.

Война •   •  5053 просмотра
Командующий Сухопутных войск подтвердил планы россиян по захвату Харькова и Сум

Украина снова брала аварийную помощь электричеством у ЕС, ограничения до сих пор есть в двух областях - Минэнерго

Вчера потребности потребителей в электроэнергии были покрыты за счет собственной генерации, коммерческого импорта и аварийной помощи в часы пиковых нагрузок, в то время как в некоторых регионах наблюдались отключения электроэнергии из-за технических проблем, но все потребители были подключены в течение нескольких часов.

Общество •   •  6460 просмотра
Украина снова брала аварийную помощь электричеством у ЕС, ограничения до сих пор есть в двух областях - Минэнерго

Под видом прогулок с собакой разведывал РЛС и ПВО: в Харькове задержали российского информатора

В Харькове СБУ задержала российского шпиона, который под видом выгула собаки пытался определить места расположения украинских систем противовоздушной обороны, чтобы передать координаты российским войскам для нанесения ракетных ударов.

Война •   •  6001 просмотра
Под видом прогулок с собакой разведывал РЛС и ПВО: в Харькове задержали российского информатора

Paramount в течение 10 лет является источником слухов о возможном выкупе, сегодня переговоры завершаются

Paramount Global, медиа-конгломерат, включающий Paramount Pictures и такие каналы, как Nickelodeon, может продать контрольный пакет акций Skydance Media в пятницу, когда истекает ключевое окно переговоров.

Новости Мира •   •  5505 просмотра
Paramount в течение 10 лет является источником слухов о возможном выкупе, сегодня переговоры завершаются