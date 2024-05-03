Кулеба обсудил с Кэмероном ускорение с ПВО для Украины и продвижение по вопросу замороженных активов рф

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с британским коллегой Дэвидом Кэмероном в Киеве, чтобы обсудить ускорение военной помощи, особенно ПВО, использование замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом министр сообщил в пятницу, пишет УНН.

Замечательно приветствовать Дэвида Кэмерона в Киеве, чтобы сосредоточиться на ускорении военной помощи Украине, в частности противовоздушной обороны, а также нашей совместной подготовке к будущим международным событиям - написал Кулеба в X.

По словам главы МИД, стороны "также сосредоточились на следующих шагах, которые позволят использовать замороженные российские активы в пользу Украины".

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