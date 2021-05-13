КСУ візьметься за розгляд земельної реформи у червні

Цитата

“3 червня Конституційний Суд розпочне розгляд справи за конституційними поданнями народних депутатів щодо конституційності Закону „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення“ (т.зв. закон про земельну реформу)”, — написала Совгиря.

Додамо

Розгляд справи відбудеться у формі усного провадження — із заслуховуванням позицій учасників і залучених експертів у справі, та з прямою відеотрансляцією засідання.

Що ще відомо?

Раніше Совгиря повідомила, що на розгляді в Конституційному Суді України перебуває вже три конституційних подання народних депутатів, які стосуються конституційності “земельної реформи”.

Що передбачає “земельна реформа”?

Закон України від 31.03.2020 № 552-IX передбачає зняття мораторію (заборони) на вільний обіг земель сільськогосподарського призначення в Україні, що дозволить власникам таких земель розпоряджатись своїм майном повноцінно і на власний розсуд. Важливо зазначити, що цей закон передбачає можливість продажу цих земель тільки громадянам України.

Яка позиція авторів конституційних подань?

Позиція всіх трьох конституційних подань зводиться до тези, згідно із якою вільний обіг саме земель сільськогосподарського призначення підриває засади суверенітету і незалежності України, а також, що проведення “земельної реформи” можливо лише у разі її схвалення на всеукраїнському референдумі.

Які аргументи щодо конституційності цього закону?

Проведення земельної реформи є частиною як міжнародних зобов’язань України в сфері дотримання прав і свобод людини, так і зобов’язань перед громадянами України. Позиція Верховної Рада України полягає в повазі до індивідуального права громадян на повноцінне володіння, користування і розпорядження своєю власністю, право на що гарантується громадянам України безпосередньо статтею 41 Конституції України.