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КСУ возьмется за рассмотрение земельной реформы в июне

Киев • УНН

 • 16433 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Конституционный Суд начнет рассмотрение дела о конституционности земельной реформы в Украине в июне. Об этом представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря сообщила в своем Telegram-канале, передает УНН.

КСУ возьмется за рассмотрение земельной реформы в июне

Цитата

"3 июня Конституционный Суд начнет рассмотрение дела по конституционному представлению народных депутатов относительно конституционности Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" (т.н. закон о земельной реформе)", - написала Совгиря.

Добавим

Рассмотрение дела состоится в форме устного производства - с заслушиванием позиций участников и привлеченных экспертов по делу, и с прямой видеотрансляцией заседания.

Что еще известно?

Ранее Совгиря сообщила, что на рассмотрении в Конституционном Суде Украины находится уже три конституционных представления народных депутатов, которые касаются конституционности "земельной реформы".

Что предусматривает "земельная реформа"?

Закон Украины от 31.03.2020 № 552-IX предусматривает снятие моратория (запрета) на свободный оборот земель сельскохозяйственного назначения в Украине, что позволит владельцам таких земель распоряжаться своим имуществом полноценно и по собственному усмотрению. Важно отметить, что этот закон предусматривает возможность продажи этих земель только гражданам Украины.

Какова позиция авторов конституционных представлений?

Позиция всех трех конституционных представлений сводится к тезису, согласно которому свободное обращение именно земель сельскохозяйственного назначения подрывает основы суверенитета и независимости Украины, а также, что проведение "земельной реформы" возможно только в случае ее одобрения на всеукраинском референдуме.

Какие аргументы относительно конституционности этого закона?

Проведение земельной реформы является частью как международных обязательств Украины в сфере соблюдения прав и свобод человека, так и обязательств перед гражданами Украины. Позиция Верховной Рада Украины заключается в уважении к индивидуальному праву граждан на полноценное владение, пользование и распоряжение своей собственностью, право на которое гарантируется гражданам Украины непосредственно статьей 41 Конституции Украины.

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