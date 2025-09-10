Криптоказначейство під загрозою: акції компаній падають, біткоїн дешевшає - FT

Акції компаній, які будували бізнес-модель на масовому скуповуванні біткоїнів, зазнали серйозного обвалу. Інвестори все більше сумніваються у життєздатності так званого "криптоказначейства", яке ще кілька місяців тому здавалося новим трендом для світових ринків. Про це повідомляє Fanancial Times, пише УНН.

Деталі

Найбільший у світі корпоративний власник біткоїнів – компанія Strategy – втратив 18% вартості за останній місяць, опустившись до найнижчого рівня з квітня. Це потягнуло вниз і акції інших компаній, які наслідували стратегію її засновника Майкла Сейлора, використовуючи залучені кошти для скупівлі криптовалют.

У матеріалі Fanancial Times йдеться про те, що деякі фірми тепер коштують дешевше, ніж самі запаси біткоїнів у їхніх портфелях. Наприклад, американський біткойн-майнер LM Funding America має підприємницьку вартість у $23,5 млн, тоді як його криптоактиви оцінюються у $34 млн. Схожа ситуація і в Semler Scientific, чия ринкова капіталізація ($500 млн) поступається вартості її біткойн-запасів ($557 млн).

Біткоїн обвалився до $118 тисяч на тлі очікування даних про інфляцію: деталі

Особливо болючим виявився обвал для компаній-новачків. Японська Metaplanet втратила 68% від пікової вартості з червня, британська Smarter Web Company — 70%. Акції інших "новоспечених" криптокомпаній, як-от американська KindlyMD чи французька Capital B, також обвалилися на десятки відсотків.

Аналітики попереджають: ринок "перегрівся" й слабші гравці можуть просто зникнути.

Уся ця справа починає показувати великі тріщини. Деякі компанії не виживуть – вважає Ерік Бенуа з Natixis CIB.

Ситуація погіршується і через загальне падіння біткойна: лише за останній місяць його ціна впала на 9% від максимуму понад $124 тис. За даними Architect Partners, цього року компанії–"казначеї" вже залучили близько $73 млрд на купівлю біткоїнів та ще $38 млрд на ефір.

Нагадаємо

З початком вересня біткоїн опустився до двомісячного мінімуму через значні розпродажі з неактивних гаманців-"китів" та зменшення припливу коштів до ETF. Це також збіглося із сезонною обережністю, оскільки у вересні історично спостерігається зниження.