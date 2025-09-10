$41.120.13
Ексклюзив
15:04 • 104 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
13:48 • 7214 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
13:15 • 10877 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
12:25 • 14453 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
12:10 • 18147 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10:41 • 44894 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 65266 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 53881 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 32362 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 36692 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
Криптоказначейство під загрозою: акції компаній падають, біткоїн дешевшає - FT

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Компанії, що базували бізнес на масовому скуповуванні біткоїнів, зазнали обвалу акцій, а їхня вартість іноді нижча за криптоактиви. Це відбувається на тлі падіння біткойна та сумнівів у життєздатності "криптоказначейства".

Криптоказначейство під загрозою: акції компаній падають, біткоїн дешевшає - FT

Акції компаній, які будували бізнес-модель на масовому скуповуванні біткоїнів, зазнали серйозного обвалу. Інвестори все більше сумніваються у життєздатності так званого "криптоказначейства", яке ще кілька місяців тому здавалося новим трендом для світових ринків. Про це повідомляє Fanancial Times, пише УНН.

Деталі

Найбільший у світі корпоративний власник біткоїнів – компанія Strategy – втратив 18% вартості за останній місяць, опустившись до найнижчого рівня з квітня. Це потягнуло вниз і акції інших компаній, які наслідували стратегію її засновника Майкла Сейлора, використовуючи залучені кошти для скупівлі криптовалют.

У матеріалі Fanancial Times йдеться про те, що деякі фірми тепер коштують дешевше, ніж самі запаси біткоїнів у їхніх портфелях. Наприклад, американський біткойн-майнер LM Funding America має підприємницьку вартість у $23,5 млн, тоді як його криптоактиви оцінюються у $34 млн. Схожа ситуація і в Semler Scientific, чия ринкова капіталізація ($500 млн) поступається вартості її біткойн-запасів ($557 млн).

Біткоїн обвалився до $118 тисяч на тлі очікування даних про інфляцію: деталі12.08.25, 11:12 • 3032 перегляди

Особливо болючим виявився обвал для компаній-новачків. Японська Metaplanet втратила 68% від пікової вартості з червня, британська Smarter Web Company — 70%. Акції інших "новоспечених" криптокомпаній, як-от американська KindlyMD чи французька Capital B, також обвалилися на десятки відсотків.

Аналітики попереджають: ринок "перегрівся" й слабші гравці можуть просто зникнути.

Уся ця справа починає показувати великі тріщини. Деякі компанії не виживуть

– вважає Ерік Бенуа з Natixis CIB.

Ситуація погіршується і через загальне падіння біткойна: лише за останній місяць його ціна впала на 9% від максимуму понад $124 тис. За даними Architect Partners, цього року компанії–"казначеї" вже залучили близько $73 млрд на купівлю біткоїнів та ще $38 млрд на ефір.

Нагадаємо

З початком вересня біткоїн опустився до двомісячного мінімуму через значні розпродажі з неактивних гаманців-"китів" та зменшення припливу коштів до ETF. Це також збіглося із сезонною обережністю, оскільки у вересні історично спостерігається зниження.

Степан Гафтко

