Криптоказначейство под угрозой: акции компаний падают, биткойн дешевеет - FT

Акции компаний, строивших бизнес-модель на массовой скупке биткоинов, претерпели серьезный обвал. Инвесторы все больше сомневаются в жизнеспособности так называемого "криптоказначейства", которое еще несколько месяцев назад казалось новым трендом для мировых рынков. Об этом сообщает Fanancial Times, пишет УНН.

Детали

Крупнейший в мире корпоративный владелец биткоинов – компания Strategy – потерял 18% стоимости за последний месяц, опустившись до самого низкого уровня с апреля. Это потянуло вниз и акции других компаний, которые следовали стратегии ее основателя Майкла Сэйлора, используя привлеченные средства для скупки криптовалют.

В материале Fanancial Times говорится о том, что некоторые фирмы теперь стоят дешевле, чем сами запасы биткоинов в их портфелях. Например, американский биткойн-майнер LM Funding America имеет предпринимательскую стоимость в $23,5 млн, тогда как его криптоактивы оцениваются в $34 млн. Похожая ситуация и у Semler Scientific, чья рыночная капитализация ($500 млн) уступает стоимости ее биткойн-запасов ($557 млн).

Биткойн обвалился до $118 тысяч на фоне ожидания данных об инфляции: детали

Особенно болезненным оказался обвал для компаний-новичков. Японская Metaplanet потеряла 68% от пиковой стоимости с июня, британская Smarter Web Company — 70%. Акции других "новоиспеченных" криптокомпаний, таких как американская KindlyMD или французская Capital B, также обвалились на десятки процентов.

Аналитики предупреждают: рынок "перегрелся" и более слабые игроки могут просто исчезнуть.

Все это дело начинает показывать большие трещины. Некоторые компании не выживут – считает Эрик Бенуа из Natixis CIB.

Ситуация ухудшается и из-за общего падения биткойна: только за последний месяц его цена упала на 9% от максимума более $124 тыс. По данным Architect Partners, в этом году компании–"казначеи" уже привлекли около $73 млрд на покупку биткоинов и еще $38 млрд на эфир.

Напомним

С началом сентября биткоин опустился до двухмесячного минимума из-за значительных распродаж с неактивных кошельков-"китов" и уменьшения притока средств в ETF. Это также совпало с сезонной осторожностью, поскольку в сентябре исторически наблюдается снижение.