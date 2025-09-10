$41.120.13
Эксклюзив
15:04 • 36 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
13:48 • 7030 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
13:15 • 10800 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
12:25 • 14375 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
12:10 • 18085 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10:41 • 44775 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 65114 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 53793 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 32328 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 36653 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
Криптоказначейство под угрозой: акции компаний падают, биткойн дешевеет - FT

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Компании, базировавшие бизнес на массовой скупке биткойнов, пережили обвал акций, а их стоимость иногда ниже криптоактивов. Это происходит на фоне падения биткойна и сомнений в жизнеспособности «криптоказначейства».

Криптоказначейство под угрозой: акции компаний падают, биткойн дешевеет - FT

Акции компаний, строивших бизнес-модель на массовой скупке биткоинов, претерпели серьезный обвал. Инвесторы все больше сомневаются в жизнеспособности так называемого "криптоказначейства", которое еще несколько месяцев назад казалось новым трендом для мировых рынков. Об этом сообщает Fanancial Times, пишет УНН.

Детали

Крупнейший в мире корпоративный владелец биткоинов – компания Strategy – потерял 18% стоимости за последний месяц, опустившись до самого низкого уровня с апреля. Это потянуло вниз и акции других компаний, которые следовали стратегии ее основателя Майкла Сэйлора, используя привлеченные средства для скупки криптовалют.

В материале Fanancial Times говорится о том, что некоторые фирмы теперь стоят дешевле, чем сами запасы биткоинов в их портфелях. Например, американский биткойн-майнер LM Funding America имеет предпринимательскую стоимость в $23,5 млн, тогда как его криптоактивы оцениваются в $34 млн. Похожая ситуация и у Semler Scientific, чья рыночная капитализация ($500 млн) уступает стоимости ее биткойн-запасов ($557 млн).

Биткойн обвалился до $118 тысяч на фоне ожидания данных об инфляции: детали12.08.25, 11:12 • 3032 просмотра

Особенно болезненным оказался обвал для компаний-новичков. Японская Metaplanet потеряла 68% от пиковой стоимости с июня, британская Smarter Web Company — 70%. Акции других "новоиспеченных" криптокомпаний, таких как американская KindlyMD или французская Capital B, также обвалились на десятки процентов.

Аналитики предупреждают: рынок "перегрелся" и более слабые игроки могут просто исчезнуть.

Все это дело начинает показывать большие трещины. Некоторые компании не выживут

– считает Эрик Бенуа из Natixis CIB.

Ситуация ухудшается и из-за общего падения биткойна: только за последний месяц его цена упала на 9% от максимума более $124 тыс. По данным Architect Partners, в этом году компании–"казначеи" уже привлекли около $73 млрд на покупку биткоинов и еще $38 млрд на эфир.

Напомним

С началом сентября биткоин опустился до двухмесячного минимума из-за значительных распродаж с неактивных кошельков-"китов" и уменьшения притока средств в ETF. Это также совпало с сезонной осторожностью, поскольку в сентябре исторически наблюдается снижение.

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Financial Times
Соединённые Штаты