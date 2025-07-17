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Економіст (журнал)

кремль використовує ядерні погрози для розриву зв'язків США з Україною та НАТО - ISW

Київ • УНН

 • 2158 перегляди

Росія застосовує традиційні наративи та ядерні погрози, щоб віддалити США від України та НАТО. Кремль оновив ядерну доктрину, включивши пункт про агресію неядерної держави за підтримки ядерної.

кремль використовує ядерні погрози для розриву зв'язків США з Україною та НАТО - ISW

російська влада використовує старі традиційні інформаційні наративи та ядерні погрози, намагаючись віддалити Сполучені Штати Америки від України та НАТО. Про це інформує УНН з посиланням на аналітичний звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Деталі

У звіті аналітики посилаються на заяву речника кремля Дмитра Пєскова від 16 липня, який підтвердив, що всі положення ядерної доктрини рф, зокрема відповідальність ядерних держав не "підбурювати" неядерні країни, залишаються чинними.

Він підкреслив, що ядерні держави мають "відповідати" за "підбурювання" неядерних держав.

В ISW нагадали, що восени 2024 року кремль оновив ядерну доктрину. До неї був внесений пункт про те, що росія буде розглядати спільним нападом агресію проти неї з боку неядерної держави за підтримки або участі ядерної держави.

Експерти припускають, що це було зроблено для стримування підтримки України під час ключових політичних дискусій на Заході наприкінці 2024 року.

У середу, 16 липня, Пєсков заявив, що "європейці зберігають скажено мілітаристське ставлення до москви", відповідаючи на запитання щодо ініціативи президента США Дональда Трампа надати Україні більшу військову допомогу за посередництвом країн-членів НАТО.

Також речник кремля закликав міжнародну спільноту чинити тиск на Україну для початку двосторонніх переговорів з росією. В Інституті це вважають протилежним закликам Заходу тиснути на москву для змістовного діалогу про завершення війни.

Такий підхід, імовірно, покликаний створити хибне враження про готовність росії до переговорів і водночас підірвати довіру до України

- звітують аналітики Інституту вивчення війни.

Крім того, за словами аналітиків, 15 липня міністр закордонних справ рф Сергій Лавров заявив, що завдання війни проти України - усунути "загрози, які НАТО створило" на кордонах росії.

Аналітики Інституту переконані, що всі нові перелічені меседжі свідчать про використання кремлем риторичних прийомів, які він постійно застосовував упродовж війни для стримування західної підтримки України.

Водночас, зазначають в ISW, москва змістила акцент: тепер йдеться не стільки про запобігання новій допомозі, скільки про зменшення вже наданої підтримки та спробу розірвати зв'язки між США й їхніми трансатлантичними союзниками.

На думку експертів, нова тактика москви є відповіддю на нещодавню демонстрацію президентом Трампом оновленої рішучості США щодо постачання зброї Україні та підтримки НАТО.

"кремль надає пріоритет інформаційним кампаніям, спрямованим на підрив єдності НАТО та посилення розбіжностей між США та їхніми європейськими союзниками. Таким чином рф намагається послабити обороноздатність України та досягти своїх давніх цілей у війні, що зводяться до капітуляції країни", - підсумували в Інституті вивчення війни.

Посилення тиску з боку Трампа не вплине на плани путіна - політолог15.07.25, 09:14 • 76567 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаПолітика
Інститут вивчення війни
НАТО
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
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