Кремль использует ядерные угрозы для разрыва связей США с Украиной и НАТО - ISW

российские власти используют старые традиционные информационные нарративы и ядерные угрозы, пытаясь отдалить Соединенные Штаты Америки от Украины и НАТО. Об этом информирует УНН со ссылкой на аналитический отчет американского Института изучения войны (ISW).

Детали

В отчете аналитики ссылаются на заявление представителя кремля Дмитрия Пескова от 16 июля, который подтвердил, что все положения ядерной доктрины рф, в частности ответственность ядерных государств не "подстрекать" неядерные страны, остаются в силе.

Он подчеркнул, что ядерные государства должны "отвечать" за "подстрекательство" неядерных государств.

В ISW напомнили, что осенью 2024 года кремль обновил ядерную доктрину. В нее был внесен пункт о том, что россия будет рассматривать совместным нападением агрессию против нее со стороны неядерного государства при поддержке или участии ядерного государства.

Эксперты предполагают, что это было сделано для сдерживания поддержки Украины во время ключевых политических дискуссий на Западе в конце 2024 года.

В среду, 16 июля, Песков заявил, что "европейцы сохраняют безумно милитаристское отношение к москве", отвечая на вопрос относительно инициативы президента США Дональда Трампа предоставить Украине большую военную помощь при посредничестве стран-членов НАТО.

Также представитель кремля призвал международное сообщество оказать давление на Украину для начала двусторонних переговоров с россией. В Институте это считают противоположным призывам Запада давить на москву для содержательного диалога о завершении войны.

Такой подход, вероятно, призван создать ложное впечатление о готовности россии к переговорам и одновременно подорвать доверие к Украине - сообщают аналитики Института изучения войны.

Кроме того, по словам аналитиков, 15 июля министр иностранных дел рф Сергей Лавров заявил, что задача войны против Украины - устранить "угрозы, которые НАТО создало" на границах россии.

Аналитики Института убеждены, что все новые перечисленные месседжи свидетельствуют об использовании кремлем риторических приемов, которые он постоянно применял на протяжении войны для сдерживания западной поддержки Украины.

В то же время, отмечают в ISW, москва сместила акцент: теперь речь идет не столько о предотвращении новой помощи, сколько об уменьшении уже оказанной поддержки и попытке разорвать связи между США и их трансатлантическими союзниками.

По мнению экспертов, новая тактика москвы является ответом на недавнюю демонстрацию президентом Трампом обновленной решимости США относительно поставок оружия Украине и поддержки НАТО.

"кремль отдает приоритет информационным кампаниям, направленным на подрыв единства НАТО и усиление разногласий между США и их европейскими союзниками. Таким образом рф пытается ослабить обороноспособность Украины и достичь своих давних целей в войне, сводящихся к капитуляции страны", - подытожили в Институте изучения войны.

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