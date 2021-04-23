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Кремль прокоментував невизнання Білоруссю окупації Криму Росією

Кремль прокоментував невизнання Білоруссю окупації Криму Росією

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Невизнання окупації Криму не ускладнює відносини з Білоруссю, це суверенне право Мінська, заявив журналістам в п’ятницю прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

Деталі

“Це суверенне право Білорусі (не визнавати окупацію Криму Росією — ред.), це зовсім не ускладнює (діалог)”, — сказав представник Кремля.

Пєсков зазначив, що відносини двох країн “дуже багатопрофільні, розвиваються відносини в рамках Союзної держави, інтеграційні процеси”.

Він також негативно відповів на питання, чи повертаються лідери двох країн до теми окупації Криму в ході діалогу.

Союзна держава

Пєсков також додав, що президенти Росії і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко не обговорювали в ході переговорів в Москві 22 квітня злиття двох країн в єдину державу.

“Ні, злиття держав в одне — ні”, — сказав представник Кремля, відповідаючи на відповідне запитання. “А питання інтеграції: інтеграція — це ж постійний процес, це живий механізм. Питання інтеграції постійно на порядку денному”, — додав він.

При цьому прес-секретар глави Кремля зауважив, що він не знає, яку важливу заяву Лукашенко мав намір зробити найближчим часом. “Мені не відомо про це. Як ви знаєте, поки ніяких заяв не було, тому тут ми так само як і всі не знаємо, про що йде мова ”, - сказав він.

Раніше

Минулого тижня Кремль заявив, що Туреччину “можна переконати в правильності” окупації Криму, але не Україну.

Раніше в цьому році Кремль вже висловлював упевненість в тому, що Туреччина з часом зрозуміє нібито “правильність позиції Росії” щодо окупації українського Криму. Анексію Криму Росією представник Кремля назвав тоді “темою, яка відноситься до категорії розбіжностей (РФ і Туреччини)”.

При цьому він вказав, що розбіжності Москви і Анкари по окупованому Криму не впливають на партнерські відносини двох країн.

У грудні 2020 року Кремль заявив, що Росія продовжить “терпляче і послідовно доводити” до Туреччини свою позицію про нібито приналежність анексованого українського Криму, це питання залишається серйозною розбіжністю між двома країнами.

2 грудня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу за підсумками переговорів в Анкарі з українським колегою Дмитром Кулебою заявив, що Туреччина вітає ініціативу України зі створення “Кримської платформи” — переговорного майданчику з питань анексованого Криму. Раніше про створення такого формату для координації міжнародних зусиль, спрямованих на повернення Криму до складу України і захист прав жителів півострова повідомили в Україні.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган також неодноразово заявляв, що Туреччина не визнає анексію Криму Росією.

Зокрема це він сказав після недавньої зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським 10 квітня цього року.

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