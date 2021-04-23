Кремль прокомментировал непризнание Беларусью оккупации Крыма Россией

Детали

“Это суверенное право Беларуси (не признавать оккупацию Крыма Россией — ред.), это совсем не осложняет (диалог)”, — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что отношения двух стран “очень многопрофильные, развиваются отношения в рамках Союзного государства, интеграционные процессы”.

Он также отрицательно ответил на вопрос, возвращаются ли лидеры двух стран к теме оккупации Крыма в ходе диалога.

Союзное государство

Песков также добавил, что президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждали в ходе переговоров в Москве 22 апреля слияние двух стран в единое государство.

“Нет, слияние государств в одно — нет”, — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. “А вопросы интеграции: интеграция — это же постоянный процесс, это живой механизм. Вопросы интеграции постоянно на повестке дня”, — добавил он.

При этом пресс-секретарь главы Кремля заметил, что он не знает, какое принципиальное заявление Лукашенко намеревался сделать в ближайшее время. “Мне не известно об этом. Как вы знаете, пока никаких заявлений не было, поэтому здесь мы так же как и все не знаем, о чем идет речь”, — сказал он.

Ранее

На прошлой неделе Кремль заявил, что Турцию “можно убедить в правильности” оккупации Крыма, но не Украину.

Ранее в этом году Кремль уже выражал уверенность в том, что Турция со временем поймет якобы “правильность позиции России” по оккупации украинского Крыма. Аннексию Крыма Россией представитель Кремля назвал тогда “темой, которая относится к категории разногласий (РФ и Турции)”.

При этом он указал, что разногласия Москвы и Анкары по оккупированному Крыму не влияют на партнерские отношения двух стран.

В декабре 2020 года Кремль заявил, что Россия продолжит “терпеливо и последовательно доводить” до Турции свою позицию о якобы принадлежности аннексированного украинского Крыма, этот вопрос остается серьезным разногласием между двумя странами.

2 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров в Анкаре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Турция приветствует инициативу Украины по созданию “Крымской платформы” — переговорной площадки по вопросам аннексированного Крыма. Ранее о создании такого формата для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины и защиту прав жителей полуострова сообщили в Украине.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также неоднократно заявлял, что Турция не признает аннексию Крыма Россией.

В частности это он сказал после недавней встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским 10 апреля этого года.