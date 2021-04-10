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Ердоган: Туреччина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України

Ердоган: Туреччина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський обговорив з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом питання безпеки та спільну протидію викликам у Чорноморському регіоні, пише УНН із посиланням на пресцентр Офісу президента.

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“Варто відзначити, що бачення Києва та Анкари збігаються — як щодо самих загроз, так і щодо шляхів належного реагування на ці загрози”, — зазначив Володимир Зеленський у спільній з Реджепом Таїпом Ердоганом заяві для ЗМІ після Дев’ятого засідання Стратегічної ради високого рівня під головуванням президентів України та Туреччини.

Деталі

Зеленський наголосив, що для України дуже важливою є підтримка Туреччини у справі відновлення суверенітету й територіальної цілісності.

“Я був щасливий почути від пана Президента слова про продовження такої підтримки та незмінності позиції Туреччини в майбутньому”, — сказав він.

Глава Української держави розповів, що детально поінформував турецьку сторону про ситуацію на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та в Криму.

“Ми віримо, що ситуацію на сході України потрібно вирішувати в мирний спосіб у межах міжнародного законодавства таким чином, щоб зберігалася територіальна цілісність. Потрібно, щоб якомога швидше зупинилась ескалація, яку ми спостерігаємо, щоб була знижена напруга, і в межах виконання умов Мінських домовленостей знову відновилося перемир’я”, — зазначив Президент Туреччини.

Доповнення

Зеленський також розповів турецькому колезі про порушення прав людини на Кримському півострові та його мілітаризацію, що триває. Він також подякував Реджепу Таїпу Ердогану за готовність долучитися до формату “Кримська платформа”.

“Це стане потужним сигналом, що Україна та її партнери рішуче налаштовані в питаннях деокупації українського півострова й захисту прав українського та кримськотатарського народів”, — сказав Президент України.

“Туреччина підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Ми ще раз підтвердили наш основний принцип невизнання незаконної анексії Криму. Ми також повідомили про свою підтримку Кримської платформи, яка покликана об’єднати землі України”, — зазначив Реджеп Таїп Ердоган.

Що було раніше

10 квітня Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою прибув до Туреччини.

Головними темами візиту стануть співробітництво в оборонній сфері, угода про вільну торгівлю і туризм.

Очікується, що під співголовуванням президентів двох держав буде проведено дев’яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною.

Напередодні президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом виклав йому свої погляди, серед інших тем, на так звану “внутрішньоукраїнську кризу”, повідомили в прес-центрі Кремля.

Цим формулюванням російська пропаганда називає агресію РФ проти України на окупованій частині Донбасу і намагається показати те, що Москва не здійснює цю агресію.

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