Кремль заявив, що Туреччину "можна переконати у правильності" окупації Криму, але не Україну

Цитата

“Їхні заяви по Криму відносяться до категорії питань, за якими у нас як і раніше є серйозні розбіжності, — сказав він. — Ці розбіжності навряд чи можна врегулювати з українською стороною, але ми сподіваємося, що наша послідовна лінія дозволить все-таки наших турецьких партнерів переконати в тому, що їхня нинішня позиція щодо Криму зовсім невірна”.

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При цьому Пєсков заявив, що відносини, які Туреччина вибудовує з сусідніми країнами, відносяться до сфери суверенного права держави. “Що стосується переговорів президента (Туреччини Реджепа Тайіпа) Ердогана і президента (України Володимира) Зеленського — це двосторонні відносини двох держав”, — сказав прес-секретар російського президента.

Пєсков негативно відповів на питання, чи відбулося в останні тижні будь-яке “похолодання” у відносинах Росії з Туреччиною.

Контекст

Раніше в цьому році Кремль вже висловлював упевненість в тому, що Туреччина з часом зрозуміє нібито “правильність позиції Росії” щодо окупації українського Криму. Анексію Криму Росією представник Кремля назвав тоді “темою, яка відноситься до категорії розбіжностей (РФ і Туреччини)”.

При цьому він вказав, що розбіжності Москви і Анкари по окупованому Криму не впливають на партнерські відносини двох країн.

У грудні 2020 року Кремль заявив, що Росія продовжить “терпляче і послідовно доводити” до Туреччини свою позицію про нібито приналежність анексованого українського Криму, це питання залишається серйозною розбіжністю між двома країнами.

2 грудня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу за підсумками переговорів в Анкарі з українським колегою Дмитром Кулебою заявив, що Туреччина вітає ініціативу України зі створення “Кримської платформи” — переговорного майданчику з питань анексованого Криму. Раніше про створення такого формату для координації міжнародних зусиль, спрямованих на повернення Криму до складу України і захист прав жителів півострова повідомили в Україні.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган також неодноразово заявляв, що Туреччина не визнає анексію Криму Росією.

Зокрема це він сказав після недавньої зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським 10 квітня цього року.