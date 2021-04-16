Кремль заявил, что Турцию "можно убедить в правильности" оккупации Крыма, но не Украины

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Россия со временем “способна убедить” Турцию в якобы правильности своей позиции по оккупации крымского полуострова. Москва также считает, что донести “то же самое до Украины вряд ли возможно”. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.