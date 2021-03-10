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Кремль заявив, що Туреччина зрозуміє нібито "правильність позиції Росії" щодо Криму

Кремль заявив, що Туреччина зрозуміє нібито "правильність позиції Росії" щодо Криму

Київ • УНН

 • 29711 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Кремль впевнений, що Туреччина з часом зрозуміє нібито "правильність позиції Росії" щодо окупації українського Криму. Про це журналістам заявив у середу прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

Деталі

Анексію Криму Росією представник Кремля назвав “темою, яка відноситься до категорії розбіжностей (РФ і Туреччини)”. “Ми не приймаємо позицію Туреччини по Криму, разом з тим ми терпляче продовжуємо роз’яснювати нашу позицію”, — підкреслив Пєсков. “Ми впевнені, що рано чи пізно наші турецькі колеги і партнери зрозуміють правильність і обґрунтованість позиції Російської Федерації”, — заявив представник Кремля.

При цьому він вказав, що розбіжності Москви і Анкари щодо окупованого Криму не впливають на партнерські відносини двох країн. “Для нас такого питання, як кримське, просто не існує”, — сказав Пєсков.

“Безумовно, Туреччина — це дуже важливий партнер Російської Федерації, це стратегічний партнер”, — констатував прес-секретар глави Кремля. Для прикладу він навів “щільну взаємодія практично зі всіх регіональних питань”. “Триває тісна щільна взаємодія з турками в рамках центру в Азербайджані з моніторингу дотримання умов припинення вогню і виконання зобов’язань, які взяли на себе сторони з тристороннього документу (Азербайджан, Вірменія, РФ по врегулюванню в Нагірному Карабасі), ведеться дуже активна взаємодія з Сирії”, — перерахував Пєсков. За його словами, “не дивлячись на складні моменти, які траплялися у Сирії, двом президентам (РФ і Туреччини) завжди вдавалося знайти компроміс”. “Ми високо цінуємо політичну волю наших партнерів до пошуку компромісів навіть у складних ситуаціях”, — запевнив представник Кремля.

Він також звернув увагу на те, що РФ і Туреччина мають “великий комплекс торгово-економічних відносин”. Пєсков назвав таку кооперацію “головним фундаментом відносин”, нагадавши, що “мова йде про довгострокові проекти, про співпрацю в області енергетики” та інших сферах. “Мова йде про реальне партнерство, взаємовигідне партнерство”, — сказав представник Кремля.

Контекст

Раніше в грудні 2020 року Кремль заявив, що Росія продовжить “терпляче і послідовно доводити” до Туреччини свою позицію про нібито приналежність анексованого українського Криму, це питання залишається серйозною розбіжністю між двома країнами.

2 грудня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу за підсумками переговорів в Анкарі з українським колегою Дмитром Кулебою заявив, що Туреччина вітає ініціативу України зі створення “Кримської платформи” — переговорного майданчику з питань анексованого Криму. Раніше про створення такого формату для координації міжнародних зусиль, спрямованих на повернення Криму до складу України і захист прав жителів півострова повідомили в Україні.

У жовтні президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган також в черговий раз заявив, що Туреччина не визнає анексію Криму Росією.

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