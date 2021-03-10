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Кремль заявил, что Турция поймет якобы "правильность позиции России" по Крыму

Кремль заявил, что Турция поймет якобы "правильность позиции России" по Крыму

Киев  •  УНН

 • 29694 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Кремль уверен, что Турция со временем поймет якобы “правильность позиции России” по оккупации украинского Крыма. Об этом журналистам заявил в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Детали

Аннексию Крыма Россией представитель Кремля назвал “темой, которая относится к категории разногласий (РФ и Турции)”. “Мы не принимаем позицию Турции по Крыму, вместе с тем мы терпеливо продолжаем разъяснять нашу позицию”, — подчеркнул Песков. “Мы уверены, что рано или поздно наши турецкие коллеги и партнеры поймут правильность и обоснованность позиции Российской Федерации”, — заявил представитель Кремля.

При этом он указал, что разногласия Москвы и Анкары по оккупированному Крыму не влияют на партнерские отношения двух стран. “Для нас такого вопроса, как крымский, просто не существует”, — сказал Песков.

“Безусловно, Турция — это очень важный партнер Российской Федерации, это стратегический партнер”, — констатировал пресс-секретарь главы Кремля. Для примера он привел “плотное взаимодействие практически по всем региональным вопросам”. “Продолжается тесное плотное взаимодействие с турками в рамках центра в Азербайджане по мониторингу соблюдения условий прекращения огня и выполнения обязательств, которые взяли на себя стороны по трехстороннему документу (Азербайджан, Армения, РФ по урегулированию в Нагорном Карабахе), ведется очень активное взаимодействие по Сирии”, — перечислил Песков. По его словам, “несмотря на сложные моменты, которые случались в Сирии, двум президентам (РФ и Турции) всегда удавалось найти компромисс”. “Мы высоко ценим политическую волю наших партнеров к поиску компромиссов даже в сложных ситуациях”, — заверил представитель Кремля.

Он также обратил внимание на то, что РФ и Турция имеют “большой комплекс торгово-экономических отношений”. Песков назвал такую кооперацию “главным фундаментом отношений”, напомнив, что “речь идет о долгосрочных проектах, о сотрудничестве в области энергетики” и других сферах. “Речь идет о настоящем партнерстве, взаимовыгодном партнерстве”, — сказал представитель Кремля.

Контекст

Ранее в декабре 2020 года Кремль заявил, что Россия продолжит “терпеливо и последовательно доводить” до Турции свою позицию о якобы принадлежности аннексированного украинского Крыма, этот вопрос остается серьезным разногласием между двумя странами.

2 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров в Анкаре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Турция приветствует инициативу Украины по созданию “Крымской платформы” — переговорной площадки по вопросам аннексированного Крыма. Ранее о создании такого формата для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины и защиту прав жителей полуострова сообщили в Украине.

В октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также в очередной раз заявил, что Турция не признает аннексию Крыма Россией.

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