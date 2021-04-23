У Кремлі завершилися 4-годинні переговори Путіна та Лукашенка: про що йшлося

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Олександр Лукашенко на початку переговорів зазначив, що Білорусь і Росія серйозно просунулися в питанні узгодження союзних програм. Олександр Лукашенко нагадав, що вкінці минулого року глави держав склали програму своїх дій.

Під час зустрічі Президент Білорусі також дав позитивну оцінку змісту озвученого напередодні послання Президента Росії Федеральним зборам.

Він також зазначив, що у співпраці з Росією потрібно посилювати питання, пов'язані в тому числі з безпекою.

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"Упораємося. І лінії намалюємо, за які ніхто не повинен перейти, і гідно відповімо тим, хто не розуміє, що в цьому шаленому світі треба бути більш спокійними і жити дружно", - підкреслив білоруський лідер.

Президент Росії запропонував обговорити широкий спектр питань: фундаментальні речі, які стосуються двосторонніх відносин, і співпраця в багатосторонніх форматах. Білорусь і Росія, за словами Володимира Путіна, поглиблюють взаємодію в сферах військово-технічного співробітництва та забезпечення безпеки "в найширшому сенсі цього слова".

Нагадаємо

Президент РФ Володимир Путін сьогодні виступав із посланням до Ради Федерації.

Під час промови він заявив, серед іншого, що сподівається що “по відношенню до Росії нікому не прийде в голову переступити червону лінію. Де вона буде проходити — ми самі вирішимо”. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу віддав наказ відвести російські війська від кордону з Україною.

Президент Росії Володимир Путін заявив про готовність обговорити з українським лідером Володимиром Зеленським у Москві двосторонні відносини в будь-який зручний час, а з питань Донбасу порадив спершу поговорити із "ДНР" та "ЛНР".