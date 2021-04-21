Путін пригрозив світу, що Росія сама буде визначати "червону межу", за яку не можна заступати іншим країнам

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“Ті, хто загрожує нашій безпеці, пошкодують так, як давно ні про що не шкодували. У нас вистачить терпіння, відповідальності, здорового глузду при прийнятті будь-якого рішення. Але, сподіваюся, в відношенні Росії нікому не прийде в голову переступити червону лінію. Де вона буде проходити — ми самі вирішимо”, — сказав він.

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У той же час, російський лідер заявив, що Росія поводиться нібито “стримано і скромно”, бачачи хамство інших країн, які “постійно чіпляють” її. А члени міжнародного співтовариства, які захочуть “спалити мости”, дуже сильно про це пошкодують, отримавши “швидку і жорстку відповідь”.

“Ми не відповідаємо на недружні акції, хамство. Ми хочемо мати з усіма представництвами міжнародного співтовариства хороші відносини. У тому числі з тими, з ким відносини у нас, м’яко кажучи, не складаються. Ми не хочемо спалювати мости. Але якщо хтось розуміє наші добрі наміри як слабкість, він повинен знати, що наша відповідь буде асиметричною, швидкою, жорсткою”, — резюмував Володимир Путін.

Важливо відзначити, що російський президент не прокоментував ситуацію відносин з Україною, згадавши лише події 2014 року, і експрезидента Віктора Януковича.

Нагадаємо

20 квітня президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення до українців щодо ескалації конфлікту на Сході запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися “в будь-якій точці Донбасу, де триває війна”.

19 квітня глава МЗС України на засіданні засіданні Ради ЄС із закордонних справ запропонував покроковий план дій для стримування подальшої ескалації Російською Федерацією.