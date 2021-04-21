Путин пригрозил миру, что Россия сама будет определять "красную черту", за которую нельзя заступать другим странам

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Президент России Владимир Путин заявил, что организаторы любых провокаций против страны пожалеют об этом “так, как давно ни о чем не жалели”. Об этом он заявил в послании к Совету Федерации, передает УНН.

Цитата

“Те, кто угрожает нашей безопасности, пожалеет так, как давно ни о чем не жалел. У нас хватит терпения, ответственности, здравого смысла при принятии любого решения. Но, надеюсь, в отношении России никому не придет в голову переступить красную линию. Где она будет проходить — мы сами решим”, — сказал он.

Детали

В то же время, российский лидер заявил, что Россия ведет себя якобы “сдержанно и скромно”, видя хамство других стран, которые “постоянно цепляют” ее. А члены международного сообщества, которые захотят “сжечь мосты”, очень сильно об этом пожалеют, получив “быстрый и жесткий ответ”.

“Мы не отвечаем на недружественные акции, хамство. Мы хотим иметь со всеми представительствами международного сообщества хорошие отношения. В том числе с теми, с кем отношения у нас, мягко говоря, не складываются. Мы не хотим сжигать мосты. Но если кто-то понимает наши добрые намерения как слабость, он должен знать, что наш ответ будет асимметричным, быстрым, жестким”, — резюмировал Владимир Путин.

Важно отметить, что российский президент не прокомментировал ситуацию отношений с Украиной, упомянув лишь события 2014 года, и экс-президента Виктора Януковича.

Напомним

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращение к украинцам относительно эскалации конфликта на Востоке предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться “в любой точке Донбасса, где продолжается война”.

19 апреля глава МИД Украины на заседании заседании Совета ЕС по иностранным делам предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации Российской Федерацией.

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