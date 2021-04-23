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В Кремле завершились 4-часовые переговоры Путина и Лукашенка: о чем шла речь

В Кремле завершились 4-часовые переговоры Путина и Лукашенка: о чем шла речь

Киев  •  УНН

 • 18983 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Кремле завершились переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента России Владимира Путина, которые продолжались 4:00. Об этом пишет белорусская БЕЛТА, передает УНН.

Детали

Александр Лукашенко в начале переговоров отметил, что Беларусь и Россия серьезно продвинулись в вопросе согласования союзных программ. Александр Лукашенко напомнил, что в конце прошлого года главы государств составили программу своих действий.

Во время встречи Президент Беларуси также дал положительную оценку содержания озвученного накануне послания Президента России Федеральному собранию.

Он также отметил, что в сотрудничестве с Россией нужно усиливать вопросы, связанные в том числе с безопасностью.

Цитата

“Справимся. И линии нарисуем, за которые никто не должен перейти, и достойно ответим тем, кто не понимает, что в этом безумном мире надо быть более спокойными и жить дружно”, — подчеркнул белорусский лидер.

Президент России предложил обсудить широкий спектр вопросов: фундаментальные вещи, которые касаются двусторонних отношений, и сотрудничество в многосторонних форматах. Беларусь и Россия, по словам Владимира Путина, углубляют взаимодействие в сферах военно-технического сотрудничества и обеспечения безопасности “в самом широком смысле этого слова”.

Напомним

Президент РФ Владимир Путин сегодня выступал с посланием в Совет Федерации.

Во время речи он заявил , среди прочего, что надеется, что “по отношению к Росиӥ никому не прийде в голову переступить красную линию. Где она будет проходить — мы сами решим ”. Министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ отвести российские войска от границы с Украиной.

Президент России Владимир Путин заявил о готовности обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время, а по Донбасса посоветовал сначала поговорить с “ДНР” и “ЛНР”.

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