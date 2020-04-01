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"Кредитні канікули": передбачено тривалий пільговий режим обслуговування заборгованості

Київ • УНН

 • 13381 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Національний банк з банками України передбачив для позичальників тривалий пільговий режим обслуговування заборгованості. Про це повідомило правління Національного банку на зустрічі з членами Європейської Бізнес Асоціації та бізнесу, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби НБУ.

“Про „кредитні канікули“. НБУ з банками передбачив для позичальників тривалий пільговий режим обслуговування заборгованості”, — повідомили в НБУ.

Так, повідомляється, що перший етап — це власне “канікули” для сумлінних позичальників, які постраждали від запровадження карантину, тобто можливість відстрочити платежі за кредитами на період після карантину без штрафів та пені за невчасні платежі.

Другий етап — це реструктуризація кредитів, щоб полегшити бізнесу обслуговування заборгованості і після завершення карантину.

Також Нацбанк повідомив, що використовує ринкові інструменти підтримки економіки через банківський сектор.

“Для банків в НБУ є стандартні кредити рефінансування та інструмент довгострокового рефінансування. Також НБУ працює над тим, щоб зробити більш доступними для банків кредити екстреної підтримки ліквідності, розширивши критерії прийнятності застави за такими кредитами. Таким чином, банки і зараз мають достатньо високу ліквідність, і у разі потреби будуть забезпечені коштами, які вони зможуть використати для підтримки бізнесу та населення. Однак, інші форми підтримки економіки чи окремих її галузей, зокрема, питання кредитування підприємств, що постраждали від карантину, на виплату заробітних плат співробітникам чи питання підтримки громадян, що тимчасово втратили джерело доходу, належать до компетенції Уряду та його бюджетної політики”, — додали в НБУ.

Як повідомляв УНН, раніше у Національному банку надали рекомендації українським банкам для роботи з позичальниками під час карантину і попросили з розумінням поставитись до скрутного становища клієнтів.

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