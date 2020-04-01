"Кредитные каникулы": предусмотрен длительный льготный режим обслуживания задолженности

“О „кредитных каникулах“. НБУ с банками предусмотрел для заемщиков длительный льготный режим обслуживания задолженности”, — сообщили в НБУ.

Так, сообщается, что первый этап — это собственно “каникулы” для добросовестных заемщиков, пострадавших от введения карантина, то есть возможность отсрочить платежи по кредитам на период после карантина без штрафов и пени за несвоевременные платежи.

Второй этап — это реструктуризация кредитов, чтобы облегчить бизнесу обслуживания задолженности и после завершения карантина.

Также Нацбанк сообщил, что использует рыночные инструменты поддержки экономики через банковский сектор.

“Для банков в НБУ есть стандартные кредиты рефинансирования и инструмент долгосрочного рефинансирования. Также НБУ работает над тем, чтобы сделать более доступными для банков кредиты экстренной поддержки ликвидности, расширив критерии приемлемости залога по таким кредитам. Таким образом, банки и сейчас имеют достаточно высокую ликвидность, и в случае необходимости будут обеспечены средствами, которые они смогут использовать для поддержки бизнеса и населения. Однако, другие формы поддержки экономики или отдельных ее отраслей, в частности, вопросы кредитования предприятий, пострадавших от карантина, на выплату заработных плат сотрудникам или вопрос поддержки граждан, которые временно потеряли источник дохода, относятся к компетенции Правительства и его бюджетной политики”, — добавили в НБУ.

Как сообщал УНН, ранее в Национальном банке дали рекомендации украинским банкам для работы с заемщиками во время карантина и попросили с пониманием отнестись к затруднительному положения клиентов.