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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 63722 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 75173 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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"Кредитные каникулы": предусмотрен длительный льготный режим обслуживания задолженности

"Кредитные каникулы": предусмотрен длительный льготный режим обслуживания задолженности

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. Национальный банк с банками Украины предусмотрел для заемщиков длительный льготный режим обслуживания задолженности. Об этом сообщил правления Национального банка на встрече с членами Европейской Бизнес Ассоциации и бизнеса, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НБУ.

“О „кредитных каникулах“. НБУ с банками предусмотрел для заемщиков длительный льготный режим обслуживания задолженности”, — сообщили в НБУ.

Так, сообщается, что первый этап — это собственно “каникулы” для добросовестных заемщиков, пострадавших от введения карантина, то есть возможность отсрочить платежи по кредитам на период после карантина без штрафов и пени за несвоевременные платежи.

Второй этап — это реструктуризация кредитов, чтобы облегчить бизнесу обслуживания задолженности и после завершения карантина.

Также Нацбанк сообщил, что использует рыночные инструменты поддержки экономики через банковский сектор.

“Для банков в НБУ есть стандартные кредиты рефинансирования и инструмент долгосрочного рефинансирования. Также НБУ работает над тем, чтобы сделать более доступными для банков кредиты экстренной поддержки ликвидности, расширив критерии приемлемости залога по таким кредитам. Таким образом, банки и сейчас имеют достаточно высокую ликвидность, и в случае необходимости будут обеспечены средствами, которые они смогут использовать для поддержки бизнеса и населения. Однако, другие формы поддержки экономики или отдельных ее отраслей, в частности, вопросы кредитования предприятий, пострадавших от карантина, на выплату заработных плат сотрудникам или вопрос поддержки граждан, которые временно потеряли источник дохода, относятся к компетенции Правительства и его бюджетной политики”, — добавили в НБУ.

Как сообщал УНН, ранее в Национальном банке дали рекомендации украинским банкам для работы с заемщиками во время карантина и попросили с пониманием отнестись к затруднительному положения клиентов.

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