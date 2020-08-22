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Країна ридала: Лукашенко заявив, що 60% фото постраждалих протестувальників – фейки

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко запевняє білорусів, що 60% фотографій з травмами протестуючих - постановочні кадри. Про це він заявив в ході провладного мітингу в Гродно, який транслювали, зокрема, російські держтелеканали, передає УНН.

Країна ридала: Лукашенко заявив, що 60% фото постраждалих протестувальників – фейки

“Нещодавно показали дівчину гродненську, яку нібито побив ОМОН, і вся країна 5 днів ридала, які негідники омонівці. А що виявилося насправді? Спасибі тому батькові, який знайшов мужність і чесно сказав: “Да, Господь з вами, ніякий ОМОН мене не бив, ми потрапили в ДТП... І ці фейки весь час наповнюють наш ефір, інтернет”, — заявив Лукашенко.

За його словами, більша половина інформації про протести в Білорусі — фейки.

“60% [людей, які постраждали під час протестів] показували синці. 60% — постановочні кадри. 60%! Пройде час, ми спокійно вам про це скажемо і покажемо, сьогодні не час про це говорити, щоб не розбурхувати людей”, — вважає Лукашенко.

Він порадив білорусам “тримати завжди голову на плечах”, коли вони читають інтернет або соцмережі, або дивляться телеканали.

Як повідомляв УНН, президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив ЗМІ в розхитуванні ситуації в країні і пообіцяв жорстку реакцію. Раніше повідомлялося, що Міністерство інформації Білорусі заблокувало понад 70 веб-сайтів ЗМІ.

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