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Власти Беларуси заблокировали десятки сайтов СМИ

Киев • УНН

 • 16826 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Министерство информации Беларуси заблокировало более 70 веб-сайтов СМИ. Об этом сообщает “БелсатТВ” в своем Twitter, передает УНН.

Власти Беларуси заблокировали десятки сайтов СМИ

“Министерство информации заблокировало более 70 веб-сайтов. Belsat.eu также заблокирован! Веб-сайты „Белсата“, „Радио Свобода“, „Еврорадио“, „Селища“, „Трибуны“ и других средств массовой информации были заблокированы. В истории Беларуси такого никогда не было”, — говорится в сообщении “БелсатТВ”.

По данным белорусского “Радио Свобода”, получить объяснения от власти СМИ пока не удалось.

“По словам наших пользователей, операторы „МТС“ и „Белтелеком“ (ByFly) были проинформированы о попытке доступа к сайту Svaboda.org о том, что доступ к сайту ограничен по решению Министерства информации. Получить объяснения в министерстве пока невозможно. У „Еврорадио“ и „Белсата“ схожие проблемы”, — пишет издание.

Как сообщал УНН, во время выборов в Беларуси интернет работал с перебоями. Проблемы с интернетом также были во время протестов в стране. Кроме того, сообщалось об отключении мобильного интернета.

Мининфарм заблакаваў больш за 70 сайтаў. https://t.co/U68UsW3yPV таксама заблакавали!

Заблакавали сайты “Белсат”, “Радыё Свабода”, “Еўрарадыё”, “The Village”, “Tribuna” и иншых СМИ.

Такого ў гисторыи Беларуси яшчэ Не было.

Вось поўны Спис: https://t.co/sTKk1vqjZf

— Белсат TV (@Belsat_TV) August 21, 2020

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