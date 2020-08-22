Влада Білорусі заблокувала десятки сайтів ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Міністерство інформації Білорусі заблокувало понад 70 веб-сайтів ЗМІ. Про це повідомляє “БелсатТВ” у своєму Twitter, передає УНН.
“Міністерство інформації заблокувало понад 70 веб-сайтів. Belsat.eu також заблокований! Веб-сайти „Белсату“, „Радіо Свобода“, „Єврорадіо“, „Селища“, „Трибуни“ та інших засобів масової інформації були заблоковані. В історії Білорусі такого ніколи не було”, — йдеться в повідомленні “БелсатТВ”.
За даними білоруського “Радіо Свобода”, отримати пояснення від влади ЗМІ поки що не вдалось.
“За словами наших користувачів, оператори „МТС“ і „Белтелеком“ (ByFly) були проінформовані про спробу доступу до сайту Svaboda.org про те, що доступ до сайту обмежений за рішенням Міністерства інформації. Отримати пояснення в міністерстві поки неможливо. У „Єврорадіо“ і „Белсату“ схожі проблеми”, — пише видання.
Як повідомляв УНН, під час виборів у Білорусі інтернет працював з перебоями. Проблеми з інтернетом також були під час протестів у країні. Окрім того, повідомлялося про відключення мобільного інтернету.
Мінінфарм заблакаваў больш за 70 сайтаў. https://t.co/U68UsW3yPV таксама заблакавалі!
Заблакавалі сайты “Белсат”, “Радыё Свабода”, “Еўрарадыё”, “The Village”, “Tribuna” і іншых СМІ.
Такога ў гісторыі Беларусі яшчэ не было.
Вось поўны спіс: https://t.co/sTKk1vqjZf