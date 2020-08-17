У Білорусі знову відключали інтернет

За деякими даними, в мережу можна було потрапити за допомогою інструментів обходу блокувань. За іншими даними, інтернет не був доступний навіть через VPN.

Проблеми з мережею у країні почалися 9 серпня, у день голосування на виборах президента. Експерти повідомили, що влада республіки заблокували протоколи передачі даних, що призвело до порушення зв'язку в білоруському сегменті інтернету, проблеми виникали у всіх провайдерів.

Не працювали сайти найбільших незалежних білоруських медіа. Був обмежений або повністю відсутній доступ до YouTube, Viber, Telegram, Facebook, Twitter, Instagram і "ВКонтакте". У містах не працювали банкомати, не проходила оплата банківськими картами. Люди скаржилися, що не можуть подивитися в інтернеті навіть прогноз погоди.