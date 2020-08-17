В Беларуси снова отключали интернет
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В Беларуси на 15 минут отключили интернет. Через 15 минут доступ в интернет почти полностью восстановился. Об этом пишет "Настоящее время", передает УНН.
По некоторым данным, в сеть можно было попасть с помощью инструментов обхода блокировок. По другим данным, интернет не был доступен даже через VPN.
Проблемы с сетью в стране начались 9 августа, в день голосования на выборах президента. Эксперты сообщили, что власти республики заблокировали протоколы передачи данных, что привело к нарушению связи в белорусском сегменте интернета, проблемы возникали у всех провайдеров.
Не работали сайты крупнейших независимых белорусских СМИ. Был ограничен или полностью отсутствует доступ к YouTube, Viber, Telegram, Facebook, Twitter, Instagram и "ВКонтакте". В городах не работали банкоматы, не проходила оплата банковскими картами. Люди жаловались, что не могут посмотреть в интернете даже прогноз погоды.