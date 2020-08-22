Лукашенко назвав ЗМІ частиною гібридної війни проти Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив ЗМІ в розхитуванні ситуації в країні і пообіцяв жорстку реакцію. Про це він заявив в ході провладного мітингу в Гродно, який транслювали, зокрема, російські держтелеканали, передає УНН.
“Сьогодні ЗМІ — частина гібридної війни, яка розв’язана проти Білорусі. Все сконцентровано на ЗМІ. Почали тиснути, труїти сім’ї, почали залякувати дітей, держслужбовців, військових, журналістів — багато хто вже отримали ці сигнали. Це ненормально”, — заявив Лукашенко.
Він пообіцяв, що реакція білоруської влади на роботу ЗМІ буде жорсткою.
“Це буде припинятися найжорсткішим чином. Я тільки що сказав — субота, неділя — на роздуми. З понеділка нехай не ображаються. Влада повинна бути владою”, — сказав Лукашенко.
Як повідомляв УНН, Міністерство інформації Білорусі заблокувало понад 70 веб-сайтів ЗМІ.