Лукашенко назвав ЗМІ частиною гібридної війни проти Білорусі

“Сьогодні ЗМІ — частина гібридної війни, яка розв’язана проти Білорусі. Все сконцентровано на ЗМІ. Почали тиснути, труїти сім’ї, почали залякувати дітей, держслужбовців, військових, журналістів — багато хто вже отримали ці сигнали. Це ненормально”, — заявив Лукашенко.

Він пообіцяв, що реакція білоруської влади на роботу ЗМІ буде жорсткою.

“Це буде припинятися найжорсткішим чином. Я тільки що сказав — субота, неділя — на роздуми. З понеділка нехай не ображаються. Влада повинна бути владою”, — сказав Лукашенко.

Як повідомляв УНН, Міністерство інформації Білорусі заблокувало понад 70 веб-сайтів ЗМІ.