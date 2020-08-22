Лукашенко назвал СМИ частью гибридной войны против Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил СМИ в расшатывании ситуации в стране и пообещал жесткую реакцию. Об этом он заявил в ходе провластного митинга в Гродно, который транслировали, в частности, российские гостелеканалы, передает УНН.
“Сегодня СМИ — часть гибридной войны, которая развязана против Беларуси. Все сконцентрировано на СМИ. Начали давить, травить семьи, начали запугивать детей, госслужащих, военных, журналистов — многие уже получили эти сигналы. Это ненормально”, — заявил Лукашенко.
Он пообещал, что реакция белорусских властей на работу СМИ будет жесткой.
“Это будет пресекаться самым жестким образом. Я только что сказал — суббота, воскресенье — на раздумья. С понедельника пусть не обижаются. Власть должна быть властью”, — сказал Лукашенко.
Как сообщал УНН, Министерство информации Беларуси заблокировало более 70 веб-сайтов СМИ.