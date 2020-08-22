Страна рыдала: Лукашенко заявил, что 60% фото пострадавших протестующих – фейки

“Недавно показали девушку гродненскую, которую якобы избил ОМОН, и вся страна 5 дней рыдала, какие негодяи омоновцы. А что оказалось на самом деле? Спасибо тому отцу, который нашел мужество и честно сказал: “Да, Господь с вами, никакой ОМОН меня не избивал, мы попали в ДТП... И эти фейки все время наводняют наш эфир, интернет”, — заявил Лукашенко.

По его словам, большая половина информации о протестах в Беларуси — фейки.

“60% [людей, пострадавших в протестах] показывали синяки. 60% — постановочные кадры. 60%. Пройдет время, мы спокойно вам об этом скажем и покажем, сегодня не время об этом говорить, чтоб не будоражить людей”, — считает Лукашенко.

Он посоветовал белорусам “держать всегда голову на плечах”, когда они читают интернет или соцсети, или смотрят телеканалы.

Как сообщал УНН, президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил СМИ в расшатывании ситуации в стране и пообещал жесткую реакцию. Ранее сообщалось, что Министерство информации Беларуси заблокировало более 70 веб-сайтов СМИ.