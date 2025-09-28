Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
Київ • УНН
Четверо чоловіків в Одесі викрали десятки мішків з лосинами, шкарпетками та дитячими колготками зі складського приміщення. Зловмисники проникли до складу через підземний тунель та прорізали стіну, після чого були затримані поліцією.
В Одесі сталася крадіжка майна зі складського приміщення, яка була доволі ретельно продумана та спланована, але націлена, серед іншого, на дитячі колготки.
Деталі події УНН стали відомо від місцевих правоохоронців.
Контекст
Ввечері 25 вересня четверо чоловіків на автомобілі навідалися на територію де розташовані складські приміщення аби переконатися, що там нікого немає і ніхто не завадить реалізації злочинного плану. Переконавшись в цьому, двоє злочинців спустилися до підземного тунелю, що проходить під складськими приміщення, та проповзли ним.
Діставшись потрібного місця - вони відкрили вентиляційний отвір в підлозі та проникли до приміщення. Однак, аби дістатися потрібної частину складу їм довелося прорізати стіну, інструментами, які вони завбачливо взяли з собою. З приміщення, в яке проникли злочинці, через підземний тунель вони викрали десятки мішків з лосинами, шкарпетками та дитячими колготками.
Після того як викрадене майно було завантажене до авто спільників, двоє злочинців повернулися на місце крадіжки та ретельно зашпаклювали стіну, а також закрили вхід до тунелю.
Однак, попри ретельно спланований злочин, за нашою інформацією, всіх чотирьох зловмисників затримала поліція.