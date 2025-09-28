Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
Киев • УНН
Четверо мужчин в Одессе похитили десятки мешков с лосинами, носками и детскими колготками со складского помещения. Злоумышленники проникли на склад через подземный туннель и прорезали стену, после чего были задержаны полицией.
В Одессе произошла кража имущества со складского помещения, которая была довольно тщательно продумана и спланирована, но нацелена, среди прочего, на детские колготки.
Подробности происшествия УНН стали известны от местных правоохранителей.
Контекст
Вечером 25 сентября четверо мужчин на автомобиле наведались на территорию, где расположены складские помещения, чтобы убедиться, что там никого нет и никто не помешает реализации преступного плана. Убедившись в этом, двое преступников спустились в подземный тоннель, проходящий под складскими помещениями, и проползли по нему.
Добравшись до нужного места - они открыли вентиляционное отверстие в полу и проникли в помещение. Однако, чтобы добраться до нужной части склада, им пришлось прорезать стену инструментами, которые они предусмотрительно взяли с собой. Из помещения, в которое проникли преступники, через подземный тоннель они похитили десятки мешков с лосинами, носками и детскими колготками.
После того как похищенное имущество было загружено в авто сообщников, двое преступников вернулись на место кражи и тщательно зашпаклевали стену, а также закрыли вход в тоннель.
Однако, несмотря на тщательно спланированное преступление, по нашей информации, всех четырех злоумышленников задержала полиция.