Эксклюзив
08:33 • 1344 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
07:36 • 6116 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
06:00 • 12706 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 41544 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 62752 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 76848 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 127951 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 54315 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 46477 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 40179 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену

Киев • УНН

 • 1360 просмотра

Четверо мужчин в Одессе похитили десятки мешков с лосинами, носками и детскими колготками со складского помещения. Злоумышленники проникли на склад через подземный туннель и прорезали стену, после чего были задержаны полицией.

Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену

В Одессе произошла кража имущества со складского помещения, которая была довольно тщательно продумана и спланирована, но нацелена, среди прочего, на детские колготки.

Подробности происшествия УНН стали известны от местных правоохранителей.

Контекст 

Вечером 25 сентября четверо мужчин на автомобиле наведались на территорию, где расположены складские помещения, чтобы убедиться, что там никого нет и никто не помешает реализации преступного плана. Убедившись в этом, двое преступников спустились в подземный тоннель, проходящий под складскими помещениями, и проползли по нему.

Добравшись до нужного места - они открыли вентиляционное отверстие в полу и проникли в помещение. Однако, чтобы добраться до нужной части склада, им пришлось прорезать стену инструментами, которые они предусмотрительно взяли с собой. Из помещения, в которое проникли преступники, через подземный тоннель они похитили десятки мешков с лосинами, носками и детскими колготками.

После того как похищенное имущество было загружено в авто сообщников, двое преступников вернулись на место кражи и тщательно зашпаклевали стену, а также закрыли вход в тоннель.

Однако, несмотря на тщательно спланированное преступление, по нашей информации, всех четырех злоумышленников задержала полиция.

Лилия Подоляк

Криминал и ЧПУНН-Одесса
Одесса