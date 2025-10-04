Кожне міністерство отримає заступника з питань прифронтових територій

$41.280.00
48.500.00
ukenru
08:29 • 1170 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля "Буян-М" і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
08:00 • 4488 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 35041 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 55185 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 64811 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 61969 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 37035 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 51219 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 34102 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 21255 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3м/с
45%
750мм
Популярнi новини
Чернігів зазнав нової атаки: у місті спалахнули пожежі4 жовтня, 00:38 • 15166 перегляди
Військові ЗСУ показали ефектне знищення російської гармати, САУ та міномета на Краматорському напрямкуVideo4 жовтня, 01:40 • 7168 перегляди
Названо п'ять трав та спецій, що покращують травлення4 жовтня, 02:14 • 7826 перегляди
Україну накриють дощі з грозами: прогноз погоди на суботуPhoto03:59 • 8806 перегляди
Безпілотники атакували один із найбільших НПЗ росії в ленінградській областіVideo04:16 • 20156 перегляди
Публікації
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto08:00 • 4464 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 34362 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ3 жовтня, 12:41 • 45080 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 64801 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 61966 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Юлія Свириденко
Роксолана Пиртко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Сектор Газа
Чернігівська область
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 20544 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 35032 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 34437 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 37281 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 80058 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
The Guardian
MIM-104 Patriot
E-6 Mercury
Детонатор

Кожне міністерство отримає заступника з питань прифронтових територій

Київ • УНН

 • 1220 перегляди

Уряд ухвалив рішення про призначення у кожному міністерстві заступника з питань прифронтових територій. Це стосується 9 областей, де ведуться або велися бойові дії, а також тимчасово окупованих рф територій.

Кожне міністерство отримає заступника з питань прифронтових територій

У кожному міністерстві буде заступник з питань прифронтових територій, відповідне рішення ухвалив уряд, повідомила у суботу Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко у Telegram, пише УНН.

Деталі

Прем'єр повідомила про активізацію роботи Координаційного центру з питань управління регіонами, на території яких ведуться/ велися бойові дії та є тимчасово окупованими росією. З її слів, прифронтові - це 9 областей.

"Ухвалили механізм на засіданні уряду", - зазначила вона.

Як це працюватиме

У кожному з міністерств та центральних органів виконавчої влади визначаємо заступників - відповідальних за політики щодо прифронтових територій

- написала Свириденко.

Зі слів Прем'єра, рішення стосується усіх міністерств, Держспецзв'язку, Державної інспекції ядерного регулювання, НКРЕКП та Фонду державного майна.

"Вони продовжать системну роботу", - додала Свириденко.

"Життя на прифронтових територіях триває, і люди живуть та працюють там в особливих умовах. Маємо це враховувати в усій державній політиці. Разом працюємо для підтримки людей в прифронтових регіонах та розробляємо нові можливості", - вказала Прем'єр.

Мораторій на відключення світла та газу за борги в прифронтових регіонах: у Мінрозвитку роз'яснили доручення уряду26.09.25, 10:40 • 2652 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоПолітика