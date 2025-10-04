Кожне міністерство отримає заступника з питань прифронтових територій
Київ • УНН
Уряд ухвалив рішення про призначення у кожному міністерстві заступника з питань прифронтових територій. Це стосується 9 областей, де ведуться або велися бойові дії, а також тимчасово окупованих рф територій.
У кожному міністерстві буде заступник з питань прифронтових територій, відповідне рішення ухвалив уряд, повідомила у суботу Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко у Telegram, пише УНН.
Деталі
Прем'єр повідомила про активізацію роботи Координаційного центру з питань управління регіонами, на території яких ведуться/ велися бойові дії та є тимчасово окупованими росією. З її слів, прифронтові - це 9 областей.
"Ухвалили механізм на засіданні уряду", - зазначила вона.
Як це працюватиме
У кожному з міністерств та центральних органів виконавчої влади визначаємо заступників - відповідальних за політики щодо прифронтових територій
Зі слів Прем'єра, рішення стосується усіх міністерств, Держспецзв'язку, Державної інспекції ядерного регулювання, НКРЕКП та Фонду державного майна.
"Вони продовжать системну роботу", - додала Свириденко.
"Життя на прифронтових територіях триває, і люди живуть та працюють там в особливих умовах. Маємо це враховувати в усій державній політиці. Разом працюємо для підтримки людей в прифронтових регіонах та розробляємо нові можливості", - вказала Прем'єр.
