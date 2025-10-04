Каждое министерство получит заместителя по вопросам прифронтовых территорий
Киев • УНН
Правительство приняло решение о назначении в каждом министерстве заместителя по вопросам прифронтовых территорий. Это касается 9 областей, где ведутся или велись боевые действия, а также временно оккупированных рф территорий.
В каждом министерстве будет заместитель по вопросам прифронтовых территорий, соответствующее решение приняло правительство, сообщила в субботу Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram, пишет УНН.
Детали
Премьер сообщила об активизации работы Координационного центра по вопросам управления регионами, на территории которых ведутся/велись боевые действия и которые временно оккупированы россией. По ее словам, прифронтовые - это 9 областей.
"Приняли механизм на заседании правительства", - отметила она.
Как это будет работать
В каждом из министерств и центральных органов исполнительной власти определяем заместителей - ответственных за политики в отношении прифронтовых территорий
По словам Премьера, решение касается всех министерств, Госспецсвязи, Государственной инспекции ядерного регулирования, НКРЭКУ и Фонда государственного имущества.
"Они продолжат системную работу", - добавила Свириденко.
"Жизнь на прифронтовых территориях продолжается, и люди живут и работают там в особых условиях. Должны это учитывать во всей государственной политике. Вместе работаем для поддержки людей в прифронтовых регионах и разрабатываем новые возможности", - указала Премьер.
Мораторий на отключение света и газа за долги в прифронтовых регионах: в Минразвития разъяснили поручение правительства26.09.25, 10:40 • 2652 просмотра