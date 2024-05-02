Кожен другий розрахунок в Україні через ПРРО: "каси в смартфоні" вдвічі популярніші за традиційні

На сьогодні в Україні зареєстровано понад 877 тисяч ПРРО, що становить майже 70% від усіх приладів фінансового обліку в країні. Водночас, популярність традиційних касових апаратів продовжує знижуватися, пише УНН з посиланням на дані моніторингового сервісу Опендатабот.

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Наразі у країні, як вказано, зареєстровано 877,6 тисяч ПРРО, або майже 70% усіх приладів для фінансового обліку. Це, як зазначається, вказує на зменшення популярності традиційних кас. Зокрема, кількість ПРРО зросла в 1,6 рази за рік і досягла майже 605 тисяч. За останні кілька років, з моменту введення онлайн-кас у 2020 році, їхня кількість збільшилася у 8,5 разів, зокрема з часу перед початком повномасштабного вторгнення у 2021 році.

Традиційні РРО, за повідомленням, втрачають свою популярність в Україні з березня 2022 року, зменшившись на 15% за два роки - з 323,1 тисяч до 273,1 тисяч. Наразі кількість ПРРО в 2,2 раза перевищує кількість РРО. Для порівняння, у квітні 2021 року РРО були в 4,2 раза поширенішими за онлайн-каси, і тоді лише кожен сотий чек виписувався через ПРРО, а в 2024 році - кожен другий. Середня сума чеків за ПРРО також значно зросла - у 11 разів за три роки, з 9 млрд грн у 2021 році до 103 млрд грн зараз.

У 2024 році середньомісячна сума, оброблена через ПРРО, становить 238,4 млрд грн, з яких 43% припадає на онлайн-каси. У порівнянні, у 2021 році середня місячна сума чеків становила 142,8 млрд грн, при цьому лише 6% з цієї суми обслуговувалось за допомогою ПРРО.

"Бізнес віддає перевагу ПРРО за зручність, просте встановлення та нижчу ціну у порівнянні із залізними фіскальниками. Те, що Мінфін планує обмежити роботу ПРРО, - заборонити офлайн режим, повернути паперові книги обліку і підклеювання чеків - у сьогоднішній ситуації виглядає просто пострілом собі у ногу. Замість того, щоб залишити Україну в клубі з високою діджиталізацією, нас намагаються тягти у бюрократичне минуле, де вести бізнес дорого і складно", - заявив CEO та співзасновник української компанії з автоматизації закладів Poster Родіон Єрошек.

Нагадаємо

З жовтня минулого року фізичних осіб-підприємців, які не використовують реєстратори розрахункових операцій (касові апарати) знову будуть штрафувати – вступають в силу зміни до законодавства.