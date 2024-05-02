Кожен другий розрахунок в Україні через ПРРО: "каси в смартфоні" вдвічі популярніші за традиційні

ukenru
19:41 • 13152 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 64367 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 95313 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 101383 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 207587 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 149118 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 141049 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 130817 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121122 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112647 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.1 м/с
65 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 138419 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 111622 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 117092 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 124160 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 99122 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 207496 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 370125 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 431770 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 440919 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 350948 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 95220 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 117092 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 111622 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 94393 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 105278 перегляди
Актуальне
Кожен другий розрахунок в Україні через ПРРО: "каси в смартфоні" вдвічі популярніші за традиційні

Кожен другий розрахунок в Україні через ПРРО: "каси в смартфоні" вдвічі популярніші за традиційні

Київ • УНН

 • 20240 перегляди

Кількість онлайн-касових апаратів в Україні суттєво зросла з моменту їх запровадження у 2020 році, тоді як кількість традиційних касових апаратів скоротилася, що свідчить про зсув у бік онлайн-касових апаратів, які наразі становлять 70% усіх пристроїв фінансового обліку в країні.

На сьогодні в Україні зареєстровано понад 877 тисяч ПРРО, що становить майже 70% від усіх приладів фінансового обліку в країні. Водночас, популярність традиційних касових апаратів продовжує знижуватися, пише УНН з посиланням на дані моніторингового сервісу Опендатабот.

Деталі

Наразі у країні, як вказано, зареєстровано 877,6 тисяч ПРРО, або майже 70% усіх приладів для фінансового обліку. Це, як зазначається, вказує на зменшення популярності традиційних кас. Зокрема, кількість ПРРО зросла в 1,6 рази за рік і досягла майже 605 тисяч. За останні кілька років, з моменту введення онлайн-кас у 2020 році, їхня кількість збільшилася у 8,5 разів, зокрема з часу перед початком повномасштабного вторгнення у 2021 році.

Традиційні РРО, за повідомленням, втрачають свою популярність в Україні з березня 2022 року, зменшившись на 15% за два роки - з 323,1 тисяч до 273,1 тисяч. Наразі кількість ПРРО в 2,2 раза перевищує кількість РРО. Для порівняння, у квітні 2021 року РРО були в 4,2 раза поширенішими за онлайн-каси, і тоді лише кожен сотий чек виписувався через ПРРО, а в 2024 році - кожен другий. Середня сума чеків за ПРРО також значно зросла - у 11 разів за три роки, з 9 млрд грн у 2021 році до 103 млрд грн зараз.

У 2024 році середньомісячна сума, оброблена через ПРРО, становить 238,4 млрд грн, з яких 43% припадає на онлайн-каси. У порівнянні, у 2021 році середня місячна сума чеків становила 142,8 млрд грн, при цьому лише 6% з цієї суми обслуговувалось за допомогою ПРРО.

"Бізнес віддає перевагу ПРРО за зручність, просте встановлення та нижчу ціну у порівнянні із залізними фіскальниками. Те, що Мінфін планує обмежити роботу ПРРО, - заборонити офлайн режим, повернути паперові книги обліку і підклеювання чеків - у сьогоднішній ситуації виглядає просто пострілом собі у ногу. Замість того, щоб залишити Україну в клубі з високою діджиталізацією, нас намагаються тягти у бюрократичне минуле, де вести бізнес дорого і складно", - заявив CEO та співзасновник української компанії з автоматизації закладів Poster Родіон Єрошек.

Нагадаємо

З жовтня минулого року фізичних осіб-підприємців, які не використовують реєстратори розрахункових операцій (касові апарати) знову будуть штрафувати – вступають в силу зміни до законодавства.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ЕкономікаТехнології
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,346.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,818.50