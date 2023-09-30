З 1 жовтня підприємців знову штрафуватимуть за невикористання касових апаратів: що варто знати
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. З сьогоднішнього дня, 1 жовтня, фізичних осіб-підприємців, які не використовують реєстратори розрахункових операцій (касові апарати) знову будуть штрафувати – вступають в силу зміни до законодавства, які були прийняті Верховною Радою 30 червня 2023 року. Про це пише УНН з посиланням на Державну податкову службу.
Деталі
При цьому, зазначається, що розмір штрафів буде зменшено.
“Суттєво зменшено розміри штрафних (фінансових) санкцій для фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку, із 100 — 150 % до 25 — 50 % вартості проданих з порушенням товарів (робіт, послуг), відповідно”, - йдеться у повідомленні ДПС.
Але ця норма не стосується підприємців, які зареєстровані платниками податку на додану вартість, здійснюють діяльність з продажу підакцизних товарів, технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.
Також, Починаючи з 01 жовтня 2023 року суб’єкти господарювання не нестимуть відповідальності за не використання ними касових апаратів при продажу товарів, наданні послуг на:
— тимчасово окупованих російською федерацією територіях України, — по дату завершення тимчасової окупації відповідних територій;
— територіях активних бойових дій, — по дату завершення бойових дій на відповідних територіях;
— територіях можливих бойових дій, — по дату припинення можливості бойових дій на відповідних територіях.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Касові апарати для ФОПів: сума штрафів за три роки перевищила 2 млрд грн