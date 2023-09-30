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З 1 жовтня підприємців знову штрафуватимуть за невикористання касових апаратів: що варто знати

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. З сьогоднішнього дня, 1 жовтня, фізичних осіб-підприємців, які не використовують реєстратори розрахункових операцій (касові апарати) знову будуть штрафувати – вступають в силу зміни до законодавства, які були прийняті Верховною Радою 30 червня 2023 року. Про це пише УНН з посиланням на Державну податкову службу.

Деталі

При цьому, зазначається, що розмір штрафів буде зменшено.

“Суттєво зменшено розміри штрафних (фінансових) санкцій для фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку, із 100 — 150 % до 25 — 50 % вартості проданих з порушенням товарів (робіт, послуг), відповідно”, - йдеться у повідомленні ДПС.

Але ця норма не стосується підприємців, які зареєстровані платниками податку на додану вартість, здійснюють діяльність з продажу підакцизних товарів, технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

Також, Починаючи з 01 жовтня 2023 року суб’єкти господарювання не нестимуть відповідальності за не використання ними касових апаратів при продажу товарів, наданні послуг на:

— тимчасово окупованих російською федерацією територіях України, — по дату завершення тимчасової окупації відповідних територій;

— територіях активних бойових дій, — по дату завершення бойових дій на відповідних територіях;

— територіях можливих бойових дій, — по дату припинення можливості бойових дій на відповідних територіях.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Касові апарати для ФОПів: сума штрафів за три роки перевищила 2 млрд грн

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