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С 1 октября предпринимателей снова будут штрафовать за неиспользование кассовых аппаратов: что стоит знать

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 октября. УНН. С сегодняшнего дня, 1 октября, физических лиц-предпринимателей, которые не используют регистраторы расчетных операций (кассовые аппараты) снова будут штрафовать – вступают в силу изменения в законодательство, которые были приняты Верховной Радой 30 июня 2023 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Детали

При этом, отмечается, что размер штрафов будет уменьшен.

“Существенно уменьшены размеры штрафных (финансовых) санкций для физических лиц-предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога, с 100 — 150 % до 25 — [50 % стоимости проданных с нарушением товаров (работ, услуг), соответственно”, - говорится в сообщении ГНС.

Но эта норма не касается предпринимателей, которые зарегистрированы плательщиками налога на добавленную стоимость, осуществляют деятельность по продаже подакцизных товаров, технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, лекарственных средств, изделий медицинского назначения, ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней.

Также, начиная с 01 октября 2023 года субъекты хозяйствования не будут нести ответственности за не использование ими кассовых аппаратов при продаже товаров, предоставлении услуг на:

— временно оккупированных российской федерацией территориях Украины, — по дату завершения временной оккупации соответствующих территорий;

— территориях активных боевых действий, — по дату завершения боевых действий на соответствующих территориях;

— территориях возможных боевых действий, — по дату прекращения возможности боевых действий на соответствующих территориях.

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