Касові апарати для ФОПів: сума штрафів за три роки перевищила 2 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня.УНН. Попри скорочення кількості перевірок під час повномасштабної війни в Україні, сума штрафів за порушення правил реєстрації розрахункових операцій (ПРРО/РРО) зростає. Загалом, від початку 2021 року, сума штрафів складає 2 млрд грн. Про це повідомляє Опендатабот, передає УНН.
Деталі
Попри зменшення кількості перевірок протягом повномасштабної війни, сума штрафів за порушення правил реєстрації розрахункових операцій (ПРРО/РРО) зростає.
У 2022 році кількість перевірок зменшилась на 17% порівняно з 2021 роком, що становило в середньому 1860 перевірок на місяць, у порівнянні з 2230 перевірками раніше. Цього року кількість перевірок на місяць зросла на 6% порівняно з минулим роком, але залишається нижчою, ніж до початку повномасштабної війни.
У 2021 році ДПС наклала 30 тисяч штрафів на загальну суму 540,8 млн грн за результатами перевірок. Торік було накладено майже 23 тисячі штрафів на загальну суму 1 349 млн грн. Зростання загальної суми штрафів пов'язане зі збільшенням розміру штрафів у 10 разів з 1 січня 2022 року: за перше порушення штраф становить 100% від суми чека, а за повторне - 150% від суми чека, замість 10% та 50% відповідно.
Загалом, від початку 2021 року, коли офіційно закон набув чинності, до травня 2023 року 54,9 тисяч перевірок, за результатами яких накладено 59, 7 тисяч штрафів на загальну суму 2 млрд грн.
Доповнення
На початку повномасштабного вторгнення держава задля збереження бізнесу заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО, окрім випадків, що стосуються підакцизних товарів.
В Україні зареєстровано понад 3,3 млн ФОПів та компаній, більш ніж 340 тисяч з них працюють за спрощеною системою оподаткування.
Від початку повномасштабного вторгнення санкції за порушення не накладались, окрім випадків, які стосувались продажу підакцизних товарів. Також оштрафувати підприємців могли під час камеральної перевірки або за скаргою.
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