Касові апарати для ФОПів: сума штрафів за три роки перевищила 2 млрд грн

$41.390.02
46.921.07
ukru
Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
Ексклюзив
11:31 • 10883 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 17246 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 32092 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 31986 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 72840 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 57903 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 55965 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 118059 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 182717 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 208925 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.4м/с
24%
Популярнi новини

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 44958 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 26639 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 24645 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 15879 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 52791 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 32099 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 53417 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 72851 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 208931 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 259870 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 10466 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 10492 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 23581 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 28212 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 44002 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Касові апарати для ФОПів: сума штрафів за три роки перевищила 2 млрд грн

Київ • УНН

 • 457217 перегляди

КИЇВ. 8 червня.УНН. Попри скорочення кількості перевірок під час повномасштабної війни в Україні, сума штрафів за порушення правил реєстрації розрахункових операцій (ПРРО/РРО) зростає. Загалом, від початку 2021 року, сума штрафів складає 2 млрд грн. Про це повідомляє Опендатабот, передає УНН

Касові апарати для ФОПів: сума штрафів за три роки перевищила 2 млрд грн

Деталі

Попри зменшення кількості перевірок протягом повномасштабної війни, сума штрафів за порушення правил реєстрації розрахункових операцій (ПРРО/РРО) зростає.

У 2022 році кількість перевірок зменшилась на 17% порівняно з 2021 роком, що становило в середньому 1860 перевірок на місяць, у порівнянні з 2230 перевірками раніше. Цього року кількість перевірок на місяць зросла на 6% порівняно з минулим роком, але залишається нижчою, ніж до початку повномасштабної війни.

У 2021 році ДПС наклала 30 тисяч штрафів на загальну суму 540,8 млн грн за результатами перевірок. Торік було накладено майже 23 тисячі штрафів на загальну суму 1 349 млн грн. Зростання загальної суми штрафів пов'язане зі збільшенням розміру штрафів у 10 разів з 1 січня 2022 року: за перше порушення штраф становить 100% від суми чека, а за повторне - 150% від суми чека, замість 10% та 50% відповідно.

Загалом, від початку 2021 року, коли офіційно закон набув чинності, до травня 2023 року 54,9 тисяч перевірок, за результатами яких накладено 59, 7 тисяч штрафів на загальну суму 2 млрд грн.

Доповнення

На початку повномасштабного вторгнення держава задля збереження бізнесу заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО, окрім випадків, що стосуються підакцизних товарів.

В Україні зареєстровано понад 3,3 млн ФОПів та компаній, більш ніж 340 тисяч з них працюють за спрощеною системою оподаткування.

Від початку повномасштабного вторгнення санкції за порушення не накладались, окрім випадків, які стосувались продажу підакцизних товарів. Також оштрафувати підприємців могли під час камеральної перевірки або за скаргою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уряд розширив перелік товарів, на які волонтери можуть збирати кошти без сплати податків

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$65.58
Bitcoin
$84,927.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.01
Золото
$3,239.09
Ethereum
$1,676.61