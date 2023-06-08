Кассовые аппараты для ФЛП: сумма штрафов за три года превысила 2 млрд грн

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 15351 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 62507 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 111617 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 111464 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 258480 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 131409 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 120379 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 368180 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83390 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136075 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
69%
Популярные новости

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 126475 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 24918 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 107067 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 72608 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

15:37 • 12518 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 258481 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 289963 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 368180 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 344489 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 392269 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 72708 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 107167 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 126582 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 169538 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 78828 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Кассовые аппараты для ФЛП: сумма штрафов за три года превысила 2 млрд грн

Киев • УНН

 • 457216 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Несмотря на сокращение количества проверок во время полномасштабной войны в Украине, сумма штрафов за нарушение правил регистрации расчетных операций (ПРРО/РРО) растет. В общем, с начала 2021 года, сумма штрафов составляет 2 млрд грн. Об этом сообщает Опендатабот, передает УНН

Кассовые аппараты для ФЛП: сумма штрафов за три года превысила 2 млрд грн

Детали

Несмотря на уменьшение количества проверок в течение полномасштабной войны, сумма штрафов за нарушение правил регистрации расчетных операций (ПРРО/РРО) растет.

В 2022 году количество проверок уменьшилось на 17% по сравнению с 2021 годом, что составило в среднем 1860 проверок в месяц, по сравнению с 2230 проверками ранее. В этом году количество проверок в месяц выросло на 6% по сравнению с прошлым годом, но остается ниже, чем до начала полномасштабной войны.

В 2021 году ГНС наложила 30 тысяч штрафов на общую сумму 540,8 млн грн по результатам проверок. В прошлом году было наложено почти 23 тысячи штрафов на общую сумму 1 349 млн грн. Рост общей суммы штрафов связан с увеличением размера штрафов в 10 раз с 1 января 2022 года: за первое нарушение штраф составляет 100% от суммы чека, а за повторное - 150% от суммы чека, вместо 10% и 50% соответственно.

В общем, с начала 2021 года, когда официально закон вступил в силу, до мая 2023 года 54,9 тысяч проверок, по результатам которых наложено 59, 7 тысяч штрафов на общую сумму 2 млрд грн.

Дополнение

В начале полномасштабного вторжения государство для сохранения бизнеса запретило штрафовать предпринимателей за неиспользование ПРРО/РРО, кроме случаев, касающихся подакцизных товаров.

В Украине зарегистрировано более 3,3 млн ФЛП и компаний, более 340 тысяч из них работают по упрощенной системе налогообложения.

С начала полномасштабного вторжения санкции за нарушения не накладывались, кроме случаев, касающихся продажи подакцизных товаров. Также оштрафовать предпринимателей могли во время камеральной проверки или по жалобе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство расширило перечень товаров, на которые волонтеры могут собирать средства без уплаты налогов

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$62.37
Bitcoin
$77,259.00
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.00
Ethereum
$1,476.75