Кассовые аппараты для ФЛП: сумма штрафов за три года превысила 2 млрд грн

Детали

Несмотря на уменьшение количества проверок в течение полномасштабной войны, сумма штрафов за нарушение правил регистрации расчетных операций (ПРРО/РРО) растет.

В 2022 году количество проверок уменьшилось на 17% по сравнению с 2021 годом, что составило в среднем 1860 проверок в месяц, по сравнению с 2230 проверками ранее. В этом году количество проверок в месяц выросло на 6% по сравнению с прошлым годом, но остается ниже, чем до начала полномасштабной войны.

В 2021 году ГНС наложила 30 тысяч штрафов на общую сумму 540,8 млн грн по результатам проверок. В прошлом году было наложено почти 23 тысячи штрафов на общую сумму 1 349 млн грн. Рост общей суммы штрафов связан с увеличением размера штрафов в 10 раз с 1 января 2022 года: за первое нарушение штраф составляет 100% от суммы чека, а за повторное - 150% от суммы чека, вместо 10% и 50% соответственно.

В общем, с начала 2021 года, когда официально закон вступил в силу, до мая 2023 года 54,9 тысяч проверок, по результатам которых наложено 59, 7 тысяч штрафов на общую сумму 2 млрд грн.

Дополнение

В начале полномасштабного вторжения государство для сохранения бизнеса запретило штрафовать предпринимателей за неиспользование ПРРО/РРО, кроме случаев, касающихся подакцизных товаров.

В Украине зарегистрировано более 3,3 млн ФЛП и компаний, более 340 тысяч из них работают по упрощенной системе налогообложения.

С начала полномасштабного вторжения санкции за нарушения не накладывались, кроме случаев, касающихся продажи подакцизных товаров. Также оштрафовать предпринимателей могли во время камеральной проверки или по жалобе.

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